女友生日黃子佼「陪伴」當禮物

黃子佼搭檔容嘉主持《17金麥克》。（粘耿豪攝）

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容嘉主持《17金麥克》與前男友黃立成再度合作。（粘耿豪攝）
黃子佼開心節目愛徒LULU現身。（粘耿豪攝）

黃子佼與容嘉一起主持中天直播節目《17金麥克》今（20日）舉辦上檔記者會，不僅是容嘉35歲生日，也是黃子佼女友孟耿如27歲生日，黃子佼表示，已經陪女友吹過3個生日蛋糕，他認為現在主持直播節目好處就是能準時下班，多了很多時間可以「陪伴」，算是給女友最好的生日禮物，容嘉馬上反駁：「巨蟹女不好處理，我不喜歡這個禮物。」

容嘉再度與前男友黃立成公司合作，她開玩笑說不擔心自己會被別的女星擠掉，「因為我是走後門的」，黃子佼也幽默回應，「容嘉很聰明知道怎麼走後門！談個戀愛工作就順，談得很值得！」並自嘲自己：「有些戀愛談了就麻煩」，暗指之前談戀愛無法上小S主持的節目，瞬間笑翻全場。

黃子佼然表示，今天女友生日，前幾天她的姊妹淘莫允雯以及家人幫她慶生，他也開車載她去，讓她可以開心喝酒，等慶生結束後再載她回家，因為跟女友姊妹淘不熟，完全插不上話，所以席間他就則一個人坐在旁邊陪伴，讓他忍不住大呼：「時間是最貴的！」

他表示，目前手上有3個直播節目，新節目《17金麥克》是以音樂為主，讓網友完全沒有內容重複的問題，在節目主持分工上，由黃子佼當關主來守住獎金，容嘉則「幫助」來賓把百萬獎金帶回家。

(中時 )

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