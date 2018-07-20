意見分歧多 男同志捐血政策暫喊卡

2018年07月20日 20:21 中時 鄭郁蓁

根據現行「捐血者健康標準」規定，曾有男男性行為者以及曾吸食毒品者，通通屬於「永不得捐血」對象，但為撕掉「歧視同志」的標籤，衛福部原決議放寬為「五年內有男男間性行為者暫緩捐血」，以及「吸毒者暫緩捐血6個月」，3月預告這項修法，原本預計6月至8月間上路，但因反同、家長團體強烈抗議，意見太分歧，衛福部食品藥物管理署透過新聞稿緊急喊卡，強調目前仍在預告階段，新規定並未開始實施。

現行規定，曾有男男性行為者以及曾吸食毒品者都永遠不得捐血，不過，衛生福利部考量愛滋病毒檢驗技術提升，可將檢驗空窗期從21天縮短到11天，加上英國、澳洲、美國、法國、加拿大、紐西蘭等國早已放寬男男性行為者的捐血條件；世界衛生組織（WHO）、日本也已放寬曾吸毒者的捐血規定，部長陳時中曾表示，台灣應與國際接軌。

食藥署藥品組副組長祁若鳳表示，血液檢驗的能力提升，檢驗方式已經增為2種，讓空窗期需要的敏感度更高，在先有篩檢能力之後，才由專家討論，並且參考先進國家做法，建議5年的暫緩方式。

但反歧視美意突然喊卡，祁若鳳時表示，由於預告期間收到不少正反意見，支持、反對都有，因此食藥署決定再找不同的意見團體開會討論，等達成共識以後再次進行預告，目前則是維持現狀，男男間性行為者維持終生不得捐血規定。

疾管署副署長羅一鈞則指出，這項新政策從專業面來看是站得住腳的，但由於新政策3月預告以來，持續收到民眾質疑和反對意見，因此決定持續加強溝通，以血品安全把關為優先考量，放寬捐血規定「沒有具體時間表」。

(中時 )