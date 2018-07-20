喜迎中秋佳節 飯店業者月餅大戰一觸即發

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

2018年07月20日 19:02 中時 徐力剛

日月千禧酒店「典藏禧月」月餅禮盒，即日起開放訂購，售價1580元／盒。（圖片提供／日月千禧酒店）

中秋將至，君品酒店、台中日月千禧酒店紛紛以月圓人團圓為意象，打造精緻月餅禮盒搶攻商機。

君品酒店今年以「竹」為設計理念，打造典雅竹藝外盒，盒蓋可作為茶盤使用。全新「玉兔迎月」月餅禮盒，主廚以經典廣式月餅製法，推出棗泥蛋黃、松子蓮蓉、伍仁金腿、豆沙核桃、鳳梨南瓜子、綠茶瓜仁6款口味，8月24日開放預購。

經典風味「棗泥蛋黃」廣式月餅，以黑、紅棗製作棗泥，搭配白豆沙與鹹蛋黃內餡，月餅外皮鬆軟混搭滑順內餡，鹹甜口感令人著迷。針對崇尚健康主義饕客，貼心推出「伍仁金腿」廣式月餅，使用核桃、南瓜子、白瓜子、白芝麻與杏仁入餡，佐以金華火腿畫龍點睛，入口香氣四溢餡料與餅皮緊密結合。創意口味則推出全新「綠茶瓜仁」月餅，融入抹茶製成豆沙餡，香氣繚繞舌尖久久不散。

日月千禧酒店即日起推出「典藏禧月」中秋月餅禮盒，外盒使用豔麗寶藍色調，加入「典藏」元素打造，食用完畢還可作為珠寶和收藏。典藏禧月禮盒內含蓮蓉蛋黃、棗泥核桃、酒釀桂圓和玫瑰荔枝4種口味，搭配千禧茗茶，包括花茶、台灣紅茶、夏日烏龍茶與橙香博士茶，驅除月餅油膩感。即日起至8月15日前預購付款，再享早鳥85折優惠價。

(中時 )