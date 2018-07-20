點保濕眼藥水可治療過敏？食藥署闢謠：並不會

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市面上出現越來越多標榜「保濕」眼藥水，網路甚至謠傳，這些眼藥水可「一兼二顧」，保濕兼有治療過敏效果，尤其暑假來臨，有民眾準備出國血拼各種眼藥水，食品藥物管理署闢謠專區針對此議題加強宣導，保濕類藥水治療過敏「效果有限」，且眼睛出現紅腫不適時，切勿自行購買眼藥水使用。

食藥署企科組科長江仟琦表示，一般標榜「保濕」的眼藥水或人工淚液，主要成分是水及增稠劑，透過延長水份停留在眼球的時間，來達到舒緩眼睛乾澀的作用，和治療或緩解眼睛過敏症狀沒有任何關聯。

至於用來治療、緩解眼睛過敏的眼藥水，通常是添加抗組織胺來緩解過敏搔癢，或是添加血管收縮劑來消除眼球充血，其藥品包裝或仿單會標示具「止癢」或「消紅」等效果。

江仟琦表示，眼藥水也是藥品，應該要經過醫生診斷或是藥師指示，現在進入旅遊旺季，民眾可能會從國外帶眼藥水，但眼睛出現紅腫等不適應該還是要找醫師切勿自行購買眼藥水使用。

三軍總醫院眼科主任呂大文則指出，即使是使用保濕類的人工淚液，最好也選擇不含防腐劑成分的。呂大文表示，保濕類的眼藥水或人工淚液，通常含有玻尿酸，不含防腐劑的人工淚液，長期使用不會有什麼問題，但若使用含防腐劑的，長期下來會刺激眼球表面，造成角膜上皮脫落，或容易發炎。甚至有些宣稱「營養水」的人工淚液，長期使用反而會讓兩邊眼角感覺乾澀，去搓揉還會有多餘的眼屎，都是防腐劑帶來的副作用。

(中時 )

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