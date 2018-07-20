眼藥水迷思 醫師建議眼藥水這樣挑

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市面上出現越來越多標榜「保濕」眼藥水，網路甚至謠傳，這些眼藥水可「一兼二顧」，保濕兼有治療過敏效果，台灣眼視光光學會理事長賴裕源則指出，不少人使用眼藥水都有許多迷思，包含「以前用過有效的眼藥，這次一定會有效」、「只要能將紅眼變少就是有效」、「會刺激的眼藥，一定有問題」，都是錯誤的觀念。

賴裕源表示，眼藥都有時效性，每次的症狀都應在醫師指示下使用，尤其不少眼藥含有類固醇，若不當使用，會造成青光眼。

至於點了不舒服，不代表藥有問題，因人眼淚液弱鹼狀況約在PH值7.4，若人工淚液其液體稍酸性，就會覺得不舒服，但藥水通常在酸性下保存較穩定，每個人對酸鹼度都很敏感，若覺得酸刺眼，可試試更換其他廠牌。

至於眼藥水怎麼選？桃園敏盛眼科主任賴威廷表示，日本流行的去紅、清涼，或是止癢等功效的人工淚液或眼藥水，都有短暫的滋潤效果，但對於需要使用頻率較高的長期使用人工淚液如乾眼症患者來說，應該毫無助益，建議還是選用不含防腐劑單支型人工淚液，

賴威廷表示，瓶裝的眼藥水或多或少都含有抑菌劑(防腐劑)，對於需要長期使用人工淚液如乾眼症患者，因使用頻率高，抑菌劑恐造成角膜破皮，建議還是使用不含防腐劑單支型人工淚液。

不過，近年來抑菌劑有很多的進步，若是暫時性緩解眼睛乾澀，或是青光眼患者等，賴威廷表示，使用眼藥水時，則可選擇新型的抑菌劑成分，若是含有傳統的BAK成分的眼藥水，就不適合狂點

(中時 )

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