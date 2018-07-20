故宮南院展乾隆文物特展 「嘉義」命名四選二混搭得名

2018年07月20日 18:58 中時 廖素慧

故宮南院的乾隆文物收藏特展，特闢乾隆與嘉義相關的史料文物。（廖素慧攝）

故宮南院展出乾隆的珍藏文物，書冊函套外包裝花色與瓷瓶花樣有異曲同工之妙。（廖素慧攝）

故宮南院展出乾隆的文物，皇家巧心設計精緻方盒藏放玉器。（廖素慧攝）

故宮南院暑期推出「品牌的故事─乾隆皇帝的文物收藏與包裝藝術」特展，將乾隆珍藏的文物書冊、收納盒、包裝設計一併展示，展場有2件與嘉義相關的史料文物，記載「諸羅」城更名為「嘉義」的歷程，乾隆帝從臣子上奏的4個名稱圈選2個字，混搭成「嘉義」。

故宮表示，清朝乾隆皇帝愛好文物，且精心考證鑑賞，是中國歷史上史無前例的帝王級收藏規模，古代青銅、玉器、明宋書畫、名窯瓷器、清代「時做」、東洋漆器、西洋鐘錶等，跨越時代及地域，為收存文物，考究、作詩梳理、特製匣盒，重新包裝文物，包裝盒也變成珍品。

負責策展的器物處長余佩瑾表示，乾隆重整清點文物，並設計匣盒、包裝圖樣等舉措，既妥善保護文物，也展現皇家收藏的品牌形象，以「雕紫檀蟠龍方盒百什件」為例，用精巧的匣屜存放玉器、書畫、東洋漆器、西洋名錶等44件，凸顯帝王「縱跨古今、橫貫東西」的珍藏也有「混搭」時尚。

此次展覽也有「在地化」特色，有2件乾隆與嘉義相關的文物，一是「諸羅解圍圖」銅版畫，圖上的御製詩描述林爽文事件，諸羅城軍民奮勇抗敵，深獲乾隆皇帝讚許，賜名「嘉義」的歷程。

另一件為乾隆52年間「上諭檔」，記載諸羅更名為「嘉義」的故事，乾隆皇帝從臣子上奏的「嘉忠」、「懷義」、「靖海、「安順」4個名稱中圈選「嘉義」二字，沿用至今300多年。

(中時 )