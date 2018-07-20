劉兆玄退出政壇 執筆當作家

劉兆玄以作家身份上節目接受專訪。（圖片提供：中視）

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前行政院長劉兆玄退出政壇執筆當起作家，繼2015年以「上官鼎」之名推出武俠作品《王道劍》後，今年他再度推出新作《阿飄》，日前他上《改變的起點》專訪時，問他為何大膽挑戰科幻風格，他笑說：「因為牽涉到很多政治上一些不為外人道的，如果加上一個外星人的話，這種高科技可以幫助揭發一些內幕」。

劉兆玄曾被武俠大師金庸稱讚他是60年代新派武俠小說家，這回出書他不寫武俠改寫科幻政治，刻意選擇師大附中為女主角學校，劉兆玄笑說因為「古龍、上官鼎還有鄭丰都是附中畢業的」，間接帶出自己高中背景，一直以來以附中為傲的劉兆玄，17歲就開始寫武俠小說，不過，進入「武林」的動力，居然是一把氣槍! 當時因看中一把漂亮氣槍，為了籌錢，他說:「看了出版社在徵求新的武俠小說，徵求新人，我就化上官鼎這個名字去應徵，結果就被選中了」；和兄弟劉兆藜與劉兆凱共組「上官鼎」的劉兆玄回憶起這段故事，笑說他們的第一個500元，就花在這把槍上。

當年能夠順利走上這條「武俠路」，其實還有位貴人，就是他當時師大附中的班長! 劉兆玄說當年因不敢跟父母說要跟出版社簽約，於是找了身高超過180公分的班長，幫忙冒充大人，他說:「他幫我們去跟出版社去談判簽約，我們躲在後面」，成功隱瞞父母，也讓讀者有更多的精采的武俠小說可以享受。

(中時 )

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