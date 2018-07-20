2018花蓮縣原住民族聯合豐年節今年共計120場的豐年祭活動盛大舉行

2018年07月20日 18:54 中時電子報 綜合報導

今夏全台最盛大的原住民族聯合豐年節展開序幕，一連三天將在花蓮縣立美崙田徑場「搖擺那魯灣」。

今年聯合豐年節特別以「搖擺那魯灣」為主題，而「那魯灣」這三個字是原住民各族群通用的語言，她沒有固定的意義，要看說話的情境來理解。多半是自在、歡樂或迎賓的意思，更代表花蓮人永遠歡迎全世界各地的朋友，一同走進花蓮、認識花蓮、愛上花蓮。花蓮主要有阿美族、噶瑪蘭族、太魯閣族、賽德克族、布農族、撒奇萊雅族等6大族群，原住民朋友質樸善良、熱情好客，不同族群有多元的風俗文化，也因此孕育出花蓮是個文化豐沛、彼此尊重的好地方。

7月20日開始連續三天，以阿美族語篤動恩「Totong」、瑪嘎給伊定「Makakiting」心手相連團結一心、蘇漾芭萊「Suyang Balay」真正美好，作為活動重要的意涵，代表族人不忘祖靈敬天地的精神！

從今日起的阿美族部落即將展開共計120場的豐年祭。為表達對天地的感謝、對祖靈的保佑，祈求能夠讓過去的一年整個部落平安祥和、安居樂業、大豐收，以此歡迎大家來到這塊美麗的土地見證千年的傳統文化。

豐年祭期間將舉行部落祭儀的特別時段，屬於不開放觀禮的部落重要祭典，祭儀結束後遊客才能前往參加共舞同歡，請遊客尊重部落傳統習俗，切勿干擾或中斷祭儀的進行，為彼此留下美好的重要時刻。

今年聯合豐年節從今晚正式開始，大會舞歌曲「搖擺那魯灣」，原曲調是1958年時，國寶級阿美族歌手盧靜子哼唱並作族語詞，2006年卑南族青年歌手陳永龍將這首歌以「搖擺那魯灣」為曲名，發表在「美麗心民謠」專輯，榮獲2007年金曲獎「最佳原住民語專輯獎」。另外，羅家倫先生曾以此曲填上國語歌詞，成為六零至七零年代，特殊時空背景下，家喻戶曉的歌曲「台灣好」。

2018年，花蓮縣政府經由公開推薦徵選，這首歌被選為原住民族聯合豐年節的大會舞曲。再委由金曲奬得主吳昊恩（卑南族）重新編曲，旋律輕快悠揚，特別是兒童、青年及婦女共同吟唱，配上清亮激昂的銅管樂聲，除了延續這首族語歌曲的精神意涵，同時，也向盧靜子等所有演唱過這首歌的前輩致敬，期望「搖擺那魯灣」能繼2016年的大會舞曲「我是牧童」、2017年「原住民很忙」之後，接續再創原住民族語歌曲的風潮！

接下來連續三天的活動，花蓮縣長傅崐萁也表示；花蓮鄉親誠摯邀約來自海內外的友人，在盛夏的夜晚，來趟花蓮享受原住民族豐年的熱情，一同體驗屬於花蓮在地好山、好水、好熱鬧的獨特原住民族風情，在歡樂的歌聲中，讓我們一起「搖擺那魯灣」！

(中時電子報)