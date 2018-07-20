美白牙齒市場商機大！超模何穗秀亮白牙齒搶下代言

2018年07月20日 19:04 中時 吳娮翎

超模何穗為美國亮白牙膏Crest代言，用美麗牙齒展現完美笑容。（Crest提供）

美國亮白牙膏Crest挾帶歐美巨星光環，橫掃全球各大獎項之姿強勢登台。（Crest提供）

Nature's Care皇室蜂膠牙膏120g，550元。（Nature's Care提供）

MARVIS經典薄荷牙膏75ml，380元。（MARVIS提供）

LEBON自然純淨的白75ml，760元。（LEBON提供）

頂級牙膏成消費市場新寵兒，有牙膏界愛馬仕美名的MARVIS、香水牙膏LEBON，甚至是網美愛牌Crest都登台搶攻頂級消費市場，不再只追求牙齒清潔，也訴求更多奢華體驗。

義大利Marvis牙膏，素有「牙膏界愛馬仕」之美名，許多頂級牙膏愛用者都是Marvis的頭號粉絲，隨著Marvis搶先在市場上發表7種口味小ml數體驗包裝，吸引許多人踏入頂級牙膏市場，用遍各大頂級牙膏的莊小姐表示，頂級牙膏的魅力在於香氛，透過不同香氛讓刷牙變得好玩，她也特別推薦Marvis茉莉跟肉桂口味。

頂級牙膏除了訴求清潔，在香調、包裝上也都別有巧思，看好台灣消費者熱愛美白，各大牙膏品牌也都祭出美白款搶市，法國頂級香氛牙膏LEBON登台以來備受消費者喜愛，品牌公關范芷瑄表示，LEBON銷售前3名分別為自然純淨的白、揮霍無度的甜、夏戀熱帶假期，看好市場美白牙膏需求大，今年再推出3款美白牙膏，包括自由無懼的白、龐佩洛納的白、愛的旋律的白。

美國亮白牙膏領導品牌Crest，獲得美國牙醫學會認可，深受歐美巨星喜愛，更找來超模何穗擔綱代言，用美麗牙齒展現完美笑容。根據Crest調查，有高達9成消費者尋求在家美白牙齒的解決方案，看好美白市場，品牌引進全系列商品，包括狂掃全球43座大獎的「Crest 3D White美白牙貼」、 美國每10秒平均賣出1支的「Crest專業鑽白牙膏」、「Crest溫和淨白牙膏」、「Crest長效鑽白牙膏」。

榛品牙醫診所院長陳欽章醫師表示，尋求牙齒美白的人，日益增多，比例上來說，女生約8成，男生約2成，大多都是為了美觀，他提醒，市售牙膏訴求美白以研磨顆粒的方式，用於日常清潔，屬於物理性清除染色，呈現的是「清潔的白」，讓牙齒恢復原色，亞洲人牙齒顏色本來就偏黃，清潔掉染色還是會黃黃的，診所的冷光美白療程屬於化學性的美白，需經由醫師評估美白藥劑劑量，超過濃度會讓牙齒變得敏感，對牙齦保護不周也會造成傷害，因此由醫師操作較為恰當，他建議，還是要保持良好的刷牙習慣，從清潔做起。

(中時 )