夏日必吃海鮮！飯店Buffet推濃香夠味海鮮桶 再暢飲海尼根

2018年07月20日 19:46 中時 何書青

潮粵坊的橋底炒辣活沙公。（台北美福大飯店提供）

炎夏也是新鮮海貨的盛產季，愛海鮮的饕客可別錯過。台北美福大飯店即日起至8月31日推出暑假限定的「海鮮市場祭」，館內無論是臺菜、粵菜、義法料理或日式料理餐廳，都各自集結新鮮海鮮端出夏季海鮮菜色。其中較有特色的是潮粵坊的「橋底炒辣活沙公」，重現香港極富名聲的橋底辣蟹；彩匯自助餐廳只有晚餐限定的豐盛「南洋風味海鮮桶」，讓各式海鮮都飄散咖哩香。

彩匯自助餐廳繼和牛料理後，再推晚餐限定、飄滿咖哩香的「南洋風味海鮮桶」，桶內有白蝦、淡菜、蛤蠣、鯛魚等新鮮海貨與時令蔬菜，搭佐微帶辛辣感的泰式紅咖哩醬，饕客可以將約4人份的整懂海鮮桶直接拿回位子上大快朵頤；喜歡食肉的人，日本和牛、澳洲和牛、美國Prime現切爐烤牛等頂級肉品也可大快朵頤。而活動期間內，彩匯自助餐廳更首度推出酒品暢飲，在晚餐時段來用餐就能將海尼根啤酒無限豪飲。

潮粵坊則有避風塘活沙公、炒海瓜子等結合新鮮海鮮的出名粵菜，搭瓶啤酒享用也很過癮。「橋底炒辣活沙公」重現香港極富名聲的橋底辣蟹，選用肥美活沙公，敲碎後的蟹殼讓主廚特製避風塘佐料入味，搭配濃郁蒜酥，彷彿來到一年四季都可以品嚐到海鮮的香港西貢；「陳皮銀線浸活蜆」將主廚嚴選的夏季肥美活蜆，加入陳皮調味，並放入冬粉完整吸附醬汁，也是在香港為頗富盛名的菜色；「金沙七味中卷球」選用彈嫩中卷並塞入草蝦泥，在中火油煎後加入鹹蛋黃拌炒，香氣撲鼻。

(中時 )