傳承碧娜．鮑許精神 旅歐舞者余采芩舞動真實人生

台灣首位加入世界頂尖烏帕塔舞蹈劇場的舞者余采芩，傳承碧娜．鮑許精神，從「知道自己為何而動」尋找編舞靈感。（何曉玫MeimageDance提供）

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旅歐多年、台灣首位加入世界頂尖舞蹈大師碧娜．鮑許烏帕塔舞蹈劇場的舞者余采芩，返台發表獨舞作品《還在的》，將這支舞作獻給所有在舞蹈路上協助過他的長輩、朋友，也反芻、沉澱長年在外跳舞的思鄉之情。

余采芩在今年3月才隨著舞團回台，在碧娜．鮑許代表作之一《康乃馨》裡演出一角。余采芩表示，加入舞團第10年，在國外跳舞的生活很單純，卻也曾經有過很辛苦的時期，「但每當我覺得撐不過去時，想起曾經提攜我的長輩們，就能讓我繼續撐下去，留下來。」

余采芩表示，《還在的》談論的是當我們失去某事、某人、某物，什麼是「還能留下來的」？余采芩的答案是「記憶」，「我們都會遇到失去重要的人的時刻，而哀悼是沒有時間限制的，沒有人能夠規定另外一個人，何時停止該停止悲傷，也沒有人能阻擋一個人，思念另外一個人，這樣的心情，都反映在這支舞的肢體語言裡。」

余采芩說，她追隨著碧娜．鮑許的舞蹈精神而舞動，「知道自己為何而動，為什麼要動，如此一來，每一個動作都是有意義的，也都會在當下真實發生的。」

余采芩表示，在她心裡有兩位非常思念的長輩，她不願談論他們的姓名，她把這樣的想念之情也融入舞作裡，成為一方小小的祕密空間，「他們最近都曾來到我的夢裡，夢裡不約而同都是在排練場的場景，我想這也是在告訴我，無論如何，都要繼續舞動、繼續工作，繼續把他們傳遞給我的熱力，帶給這個世界。」

《還在的》將在2018年鈕扣計畫發表，同場還有旅外舞者劉方怡、李明子、陳崇賢等人作品，演出將於今（20）日晚至7月22日，在台北國家戲劇院實驗劇場演出。

(中時 )

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