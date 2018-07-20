真正讓女性選擇「冷凍卵子」的原因是...

2018年07月20日 19:20 中時電子報 何宜玲

早在2014年「冷凍卵子」的議題就曾掀起一股社會討論風潮，當時大多數人可能認為女性為了她們的職業發展，選擇「延後生育」，讓生產這件大事的重要順序往後順延。過去可能認為「凍卵」是「女強人」解放事業或是晉升官階的必要選擇。

但是時代變化，科學家的最新研究指出，這些外界口中的女強人最重視的可能是「伴侶關係」。事實上，她們選擇凍卵跟工作的關係不大，主要是因為她們還沒有找到那位另一半，可以與她共建家庭的人。

根據《紐約時報》(New York Times)報導，近年來，全世界越來越多女性正在討論、選擇或已經冷凍了她們的卵子。美國企業臉書和蘋果甚至為他們的員工提供凍卵的服務。

但一份針對150名經歷過凍卵的美國和以色列女性研究指出，女性決定凍卵時，與她們的工作關係並不大，只有2個案例是因為職業規劃考量。而該研究的結論是，其中大多數的女性是因為尚未找到一個可以共建家庭的「另一半」。

美國醫學人類學家Marcia Inhorn認為，外界總是認為這些職業婦女選擇凍卵是為了衝刺事業之類的原因，其實這種刻板印象已經過時，也相當不準確。因為研究發現，這群30-40歲的女性早已在事業上有所成就，並非在職場遭受阻礙而凍卵。其實，她們面臨的首要難題是「伴侶關係」。

找不到合適的另一半，著實讓這群快40的單身女性相當頭痛。美國和英國其他研究也都發現，同樣的原因讓大多數女性趕快去凍卵。因此，事業有成的單身女性找不到伴侶恐怕已經不是罕見案例，而是一種普遍現象。

(中時電子報)