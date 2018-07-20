夜問打權》政治素人蔣月惠咬掉綠色假面具

夜問打權主持人黃智賢（右起），來賓：董智森、王丰、吳育昇、張友驊、康仁俊等人。（圖／中天提供）

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中時電子報
綜合報導

這就是綠色土地正義？邊賀張藥房重建，邊強拆屏東抵觸戶？兩套標準？屏東縣議院蔣月惠咬掉綠色假面具，潘孟安強拆民宅成民進黨版劉政鴻？屏東公勇路抵觸戶遭強拆，昔日聲援大埔案的人去哪了？蔣月惠咬傷女警，知會警局想道歉，到後警方竟裝不知道？力阻暴力拆遷！女議員情急咬警挨轟，背後充滿洋蔥故事？政治素人蔣月惠，做慈善機構、為弱勢奔走！背景靠街頭賣藝1人選舉，4度參選終凍蒜！保證金+補助款26萬全捐！昨日大埔今日屏東？鄉民聲援蔣月惠，要潘孟安政府踹共！

時代力量背書不包工程？黃國昌子弟兵黃智姍遭爆包很大？橫掃145標案共5830萬元？黃國昌承諾不搶議員席次！還推自己秘書上陣選？台獨真是門好生意？權多錢多，榮華富貴數不盡？

慈湖潑漆今開庭，獨青中正紀念堂潑漆，中正紀念堂任人潑漆？憲兵沒制止？獨派讓台灣失序？獨青神邏輯？稱慈湖潑漆非法拘提，拿自由民主為所欲為？扭曲的轉型正義？獨青只想潑漆，沒想聲援不公義拆遷？

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：董智森(政治評論員)

王丰(中國時報社長)

吳育昇(前立法委員)

張友驊(資深媒體人)

康仁俊(資深媒體人)

蔣月惠(屏東縣議員)

(中時電子報)

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