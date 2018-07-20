星空聯盟再度榮獲SKYTRAX最佳航空聯盟

洛杉磯貴賓室亦連續4年獲得「最佳聯盟貴賓室」(Best Airline Alliance Lounge)的評選。

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知名航空服務調查機構SKYTRAX公司於7月17日在英國倫敦舉行「2018年全球航空公司大獎」頒獎典禮，星空聯盟除了連續3年榮獲「最佳航空聯盟」(Best Airline Alliance)，洛杉磯貴賓室亦連續4年獲得「最佳聯盟貴賓室」(Best Airline Alliance Lounge)的評選。

星空聯盟執行長Jeffrey Goh表示，連續3年獲頒最佳航空聯盟是莫大的成就，也代表SKYTRAX對我們致力於提升旅客服務及數位化旅遊體驗的肯定。我想藉此機會感謝每年全球超過7億名旅客對星盟28家成員的支持，並感謝超過42萬名星盟成員員工每日提供最專業的服務品質。

因應數位變革時代來臨，星空聯盟於今年2月初推出數位服務平台(Digital Services Platform)，串聯星空聯盟28家成員之飛航網絡資訊，進而提升旅客的飛行體驗。

此數位服務平台可整合來自各星空聯盟成員或第三方業者之旅客資訊，再與所有星盟成員分享資源、建立最能直接幫助旅客的數位服務。

長遠目標是讓旅客在使用任何星盟成員網站或APP時，皆可即時取得其他星盟成員之航班及旅遊資訊。

透過數位服務平台，聯合航空於近期推出全新機上選位功能，旅客可透過其官網或APP挑選新加坡航空航段的座位。

漢莎航空也將數位服務平台的科技運用在行李託運，當旅客

的行程包括其他星盟航班時，亦能立即得知行李動態。星空聯盟未來將推出更多樣化的數位服務功能。

SKYTRAX自1999年舉辦「全球航空公司大獎」，以乘客滿意度為依據進行服務調查並評選出各獎項得主，極具公信力。自2005年首次推出「最佳航空聯盟」獎項後，星空聯盟是第一個獲獎的航空聯盟，並且9度得到這項殊榮。

SKYTRAX執行長Edward Plaisted表示，星空聯盟以傲人的品牌形象持續受到飛行常客的歡迎與支持，位於洛杉磯國際機場的貴賓室更在此次評比中再度獲選為最受旅客喜愛的貴賓室。

(工商 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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