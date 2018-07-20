雷襲高雄機場 破洞修補完畢 無班機受影響

2018年07月20日 19:38 中時 柯宗緯

高雄國際機場20日完成破洞修補作業，後續無班機受到影響。（柯宗緯翻攝）

高雄國際機場19日晚間遭到雷襲，跑道轟出2個大破洞，高雄航空站為確保飛安，緊急關閉機場2個多小時，影響上千旅客、40架班機，經漏夜修補破洞，20日清晨4時30分完成修補作業後，恢復正常起降，無班機受到影響。

高雄航站副主任孫翼中指出，當晚高雄發生大雷雨，遠東航空FE086班機6時40分許降落後，發現跑道上有坑洞，航站立即派員前往檢查跑道，果不其然在跑道與D滑行道前約50公尺、跑道中心線以南約20公尺處發現兩處破損，兩處間隔約1公尺。

孫翼中說，經派員以量尺測量後，一處破損為長20、寬20、深5公分，另一處為長15、寬10、深5公分，破損處碎石呈現圓形分布，研判為閃電擊中造成破損。

航站指出，19日晚間7時10分，宣布跑道關閉並發布飛航公告，關閉跑道到晚間9時，但後因氣象台延長雷雨預警到晚間9時，加上修復需要一段時間，因此跑道關閉至晚間9時30分。

不過，經修補廠商抵達後評估，必須在無航機作業下才能修補，因此在9時36分「有條件下」開放跑道使用，請班機避開破損跑道，直到20日凌晨3時30分許破洞處較為乾燥，再請廠商進場修補，4時30分完成修復。

立委李昆澤20日也聽取民航局高雄國際機場跑道修復及整建計畫報告，他表示，肯定航站應變措施，並在最短時間修復跑道，同時要求斥資9.7億元的跑道整建計畫及相關設備更新，必須確保品質，如期於明年3、4月完工。

(中時 )