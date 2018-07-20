稻香市場改建為長照設施 預計2021年完工

2018年07月20日 20:10 中時 吳堂靖

台北市北投區稻香市場因建物老舊，北市府決議改建為地上9層建物，去年12月底獲中央核定為前瞻基礎建設計畫，未來將規畫為失智症日照中心、居家護理所、區民活動中心等多元空間，打造健康照護環境，今年12月進行拆除工程，預計於2021年底完工。

稻香市場合署辦公大樓建於1986年，因歷史悠久建物老舊，且被鑑定為海砂屋，2015年北市府規畫拆除，配合北投再生計畫重建為社區型長期照顧設施，20日舉行改建記者會，副市長林欽榮率領都發局、衛生局、市場處等單位共襄盛舉。

該址將重建為地下3層、地上9層的建築， 規畫社區型長期照顧設施，包括身心障礙、失智症日間照顧服務、居家護理所及職能治療所等，並結合居家托育服務中心及社區公共托育家園，另保留原有區民活動中心、圖書館及超市。

林欽榮表示指出，建築設計方面將結合「綠建築」、「智慧建築」理念，透過安全防災、節能管理與智慧電網等，取得智慧建築合格級、綠建築銀級及耐震設計等標章，預計於2021年完工。

林欽榮表示，目前北市在65歲以上人口數已突破44萬人，占全市總人口數16.73%，意即每6位人口中即有1位為65歲以上長者，高居六都之冠，期盼能透過佈建長照設施，體現健康照護服務的價值。

(中時 )