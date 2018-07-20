稻香市場改建為長照設施 預計2021年完工

台北市北投區稻香市場將於12月底改建為健康照護空間，預計於2021年底完工。（北市衛生局提供）

友善列印
中時

台北市北投區稻香市場因建物老舊，北市府決議改建為地上9層建物，去年12月底獲中央核定為前瞻基礎建設計畫，未來將規畫為失智症日照中心、居家護理所、區民活動中心等多元空間，打造健康照護環境，今年12月進行拆除工程，預計於2021年底完工。

稻香市場合署辦公大樓建於1986年，因歷史悠久建物老舊，且被鑑定為海砂屋，2015年北市府規畫拆除，配合北投再生計畫重建為社區型長期照顧設施，20日舉行改建記者會，副市長林欽榮率領都發局、衛生局、市場處等單位共襄盛舉。

該址將重建為地下3層、地上9層的建築， 規畫社區型長期照顧設施，包括身心障礙、失智症日間照顧服務、居家護理所及職能治療所等，並結合居家托育服務中心及社區公共托育家園，另保留原有區民活動中心、圖書館及超市。

林欽榮表示指出，建築設計方面將結合「綠建築」、「智慧建築」理念，透過安全防災、節能管理與智慧電網等，取得智慧建築合格級、綠建築銀級及耐震設計等標章，預計於2021年完工。

林欽榮表示，目前北市在65歲以上人口數已突破44萬人，占全市總人口數16.73%，意即每6位人口中即有1位為65歲以上長者，高居六都之冠，期盼能透過佈建長照設施，體現健康照護服務的價值。

(中時 )

雷襲高雄機場 破洞修補完畢 無班… 視察活化工程 蔡其昌：讓鐵砧山…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。