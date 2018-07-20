邵雨薇強扒吳思賢險露小紅豆 再奪林輝瑝螢幕初吻

2018年07月20日 20:07 時報周刊 張毓琪

陳大天也搞笑親許時豪臉頰。東森提供

台視、東森新戲《愛的3.14159》將於明日(7/21)首播，今天特地於劇中出現的台北圓山大飯店舉辦首映記者會。該劇主演邵雨薇、小樂吳思賢、陳大天、李婕、楊小黎、藍雅芸、許時豪、林輝瑝皆亮麗出席，並於活動中搶先曝光精采片花。

劇中邵雨薇、吳思賢、陳大天三人和楊小黎是一起在育幼院長大的好友，並三人一起到台北打拼追求夢想。邵雨薇也自爆她當年一個人上台北工作，還曾因交不出房租而一個人在房間痛哭，所以這個角色也讓她很有共鳴。

片花中以兄妹互稱的吳思賢和邵雨薇，兩人卻又在劇中狂發粉紅泡泡，讓台下粉絲看得不斷跟著害羞尖叫。邵雨薇更一把扒開吳思賢的深V裝差點出小紅豆，讓吳思賢瞬間嚇的往後縮，引起全場一陣大笑。

片花中吳思賢跟林輝瑝在聯誼活動搶人，甚至為邵雨薇爭風吃醋大打出手。邵雨薇還被爆料奪走了林輝瑝的螢幕初吻，林輝瑝立刻緊張的澄清「是親臉頰啦！親臉頰而已！」。林輝瑝當場被拱跟邵雨薇牽手對視，讓他緊張到臉整個漲紅。吳思賢也不甘示弱站出來出來搶人。先是用撩妹名句騙邵雨薇喊他老公，還一張上演安全之吻親她臉頰不肯離開，讓全場直呼「超級閃」。

陳大天在劇中則是暗戀李婕，沒想到還沒發展感情線的兩人就被cue要親臉頰互動。陳大天邊說害羞卻自動往前站，沒想到主持人卻是要他去親許時豪，害楊小黎緊張站出來「護夫」，引起現場一陣大笑。陳大天還搞笑自爆從沒聯誼過，但大學抽學伴時會動手腳故意抽到漂亮學妹，沒想到在這邊李婕沒親到，卻親到「豬王」許時豪。藍雅芸則是慫恿邵雨薇聯誼的撩男密技，被全場笑稱是「台北撩男王」。

東森電視董事長林文淵表示「《愛的3.14159》是個探討每個人心中的圓的故事，親情的圓、夢想的圓、愛情的圓等等。也希望這部戲能延續《高塔公主》的好評，再度創下收視佳績。」。《愛的3.14159》7/21(六)於台視、7/22(日)於東森綜合台晚間10點首播。

(時報周刊)