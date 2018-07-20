2018 Acer Day 全面啟動 鼓鼓擔任代言

2018年07月20日 20:01 中時 陳大任

Acer年度最大規模的行銷活動-Acer Day全面啟動，今年是Acer第二度於泛亞太地區舉辦，期望透過活動網站、形象廣告宣傳、通路體驗、活動參與等互動模式，為亞太各國消費者帶來年輕、時尚、科技的品牌體驗，以強化與消費者的連結、並提升Acer在年輕世代中的認同度。

宏碁泛亞營運總部暨台灣區總經理侯知遠表示，回顧去年首屆Acer Day活動，主題影片在活動期間於影音社群網站獲得超過700萬個點閱數，活動網站則有超過250萬頁面瀏覽量。Acer Day campaign不但提升整體營銷與Acer品牌印象，也受到消費者與通路夥伴的熱烈迴響，因此今年持續投入並擴大舉辦。

而2018 Acer Day 活動範圍除了延續泛亞太區中國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣、泰國，紐西蘭、澳洲、越南，更擴大規模到20國，增加了斯里蘭卡，緬甸，孟加拉，汶萊，蒙古以及柬埔寨等加入。

2018年邀請全創作唱跳歌手鼓鼓作為Acer Day活動代言人接觸處年輕族群，並設計色彩繽紛的行動體驗車，不僅在主要人潮聚集的3C賣場進行產品推廣，更首次進駐貢寮海洋音樂祭與民眾同歡，同時與亞洲數位音樂領導品牌KKBOX跨界合作，透過大數據精闢分析，貼近產品用戶思維選出適合的音樂，與大眾Let’s play music together」，希望透過音樂及色彩，跨越國界、跨越種族與文化，將每個人在Acer Day的平台上串連起來。

活動網站已於20日正式上線，消費者可以在活動網站上與各國網友互動、創作一段自己專屬的音樂，或回答趣味闖關問題。只要消費者在網站上進行這些活動都可以收集酷點點數，並能用集點參加包含亞洲旅遊、Predator筆電等獎項的抽獎活動。希望能透過這些精心設計的活動，吸引更多的消費者響應及參與。

宏碁並宣布Acer Taiwan的官方 IG正式開台，透過與音樂平台合作再加上年輕人氣偶像鼓鼓的推波助瀾，讓這次活動可說受到新世代族群的矚目。特別在現場就追蹤Acer IG的鼓鼓，稱職地現場要台下歌迷一起追蹤帳號；問人氣超旺的他有無經營IG的撇步？他笑說，｢其實我自己也還在摸索，也歡迎大家留言一起告訴我好方法！」只要追蹤Acer的官方IG回答相關活動問題，就有機會抽鼓鼓親筆簽名年曆。

(中時 )