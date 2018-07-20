白宮發言人：川普已邀請普丁今秋訪問美國

2018年07月20日 19:54 中時電子報 盧伯華

In Helsinki, @POTUS agreed to ongoing working level dialogue between the two security council staffs. President Trump asked @Ambjohnbolton to invite President Putin to Washington in the fall and those discussions are already underway. — Sarah Sanders (@PressSec) 2018年7月19日

白宮發言人莎拉．桑德斯表示，美國總統川普已要求國家安全顧問波頓(John Bolton)向俄國提出正式邀請，希望今年秋天時俄國總統普丁能到美國進行訪問。

桑德斯在推特上發文表示，在赫爾辛基會晤時，美國總統同意美俄兩國之間應該進行國家全安會議層級的工作對話，川普總統已要求國家安全會議顧問波頓向俄國提出邀請，希望普丁總統可以在今年秋天到華盛頓訪問。相關的討論已在進行中。

川普與普丁在赫爾辛基峰會後，就俄國干預2016年美國大選的議題批評自家情報機構，一意迴護普丁，遭到美國媒體紛紛狠批。多家媒體直斥川普此種行為無異「叛國」，《華盛頓郵報》的社論更直指「川普和普丁公然串謀」，《紐約時報》知名專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）則撰文，標題為「川普與普丁一起對抗美國」，最後川普被迫發布言不由衷的新聞稿聲稱支持美國情報機構。不過，不到一天之內，川普又再度否認自已的聲明，反反覆覆的言辭讓輿論更加憤怒。在現在這個時刻邀請普丁來訪，勢必在美國國內再掀起一陣反對聲浪與抗議風波。

(中時電子報)