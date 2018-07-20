網美超愛來這拍！粉紅翅膀牆、粉嫩夢幻餐點讓人拍不停

2018年07月20日 20:21 中時 何書青

「天使翅膀牆」也適合找好朋友一起合照。（王朝大酒店提供）

讓少女為之瘋狂的夢幻逸品「少女心」，是草莓口味的奶昔。（王朝大酒店提供）

三重色豆漿的漸層顏色搭配超美麗。（棧F.M.L Cafe花樣拿鐵提供）

玫瑰皇后鮮奶茶。（棧F.M.L Cafe花樣拿鐵提供）

夢幻海洋深盤披薩。（棧F.M.L Cafe花樣拿鐵提供）

出遊或用餐時拍照打卡已是現下風潮，就算不是職業的網美也喜歡拍出吸睛照片和親友分享，而上傳美照到社群網站也等於是替餐廳或景點做免費的宣傳，於是許多餐飲業者都想盡辦法將環境或是餐點的吸睛度再升級，好吸引更多人拍照、打卡。

台北王朝大酒店最近特別規劃2面吸引民眾拍照的粉紅色系「網美牆」，分別是「天使翅膀牆」及「少女心」的粉紅牆。位於IKEA與微風百貨南京館正中間的「天使翅膀牆」由新銳彩繪師張舒嫻繪製，花費25個小時完成，整對翅膀長360公分、高200公分，站在翅膀牆前方拍照，就會像展翅高飛的天使，十分有趣。

「少女心」粉紅牆則位於王朝大酒店內1樓走廊上，牆面長1400公分、高200公分，以簡單粉紅色調打造，現場有不同頭燈照射著牆面，是浪漫又簡約的少女情懷風格，民眾可以自己選擇喜歡的燈光位置拍照，簡單的背景也很適合當作社群的大頭貼照。

為呼應網美牆主題，王朝大酒店旗下自助餐廳SUNNY BUFFET推出下午茶時段才有的「天使之戀」甜點，分別有「天使心」、「天使音符」、「天使的祝福」及「天使之鑰」等限定甜品；而咖啡廳SUNNY CAFE也推出2款「天使之淚」特調，以及1款草莓奶昔口味的「少女心」，就是要吸引喜歡天使夢幻風的民眾來嘗鮮。

說到夢幻系餐點也不得不提到今年初才新開幕的「棧F.M.L Café花樣拿鐵」，因為店裡以繽紛花雨和夢幻雲朵裝潢設計，加上獨具特色的各式餐點都各自吸睛，迅速成為網美拍照打卡熱門餐廳，今夏更端出多款夏季新菜及飲品，而其中許多款創意冷飲都用夢幻的漸層、粉嫩馬卡龍色堆疊，讓食客在沁涼消暑之餘，更是忍不住拍不停。

像是超美的「三重色豆漿」，以清香抹茶、濃郁薑黃、甘甜甜菜根為豆漿調和堆疊出嫩綠、鵝黃、粉紅三種馬卡龍色彩的夢幻漸層，各自的香氣絲毫不衝突，讓健康滿滿的飲料也洋溢夢幻少女心；「玫瑰皇后鮮奶茶」玫瑰花茶、玫瑰果露、火龍果汁與鮮奶形成粉紅唯美漸層，洋溢迷人果香；即使是檸檬汁，也以竹炭粉、葡萄柚汁、蝶豆花調和出黑、橙、紫等色彩。

鹹食賣相也很繽紛，尤其是超人氣的深盤披薩，新推出粉紅色系的「夢幻海洋深盤」，以洛神、洋蔥、香菜籽、月桂葉與牛奶調和成粉紅醬，呈現夢幻唯美的粉紅沙灘，切開後瀑布般的牽絲起司，是最邪惡的美味，而上層醬汁的微酸滋味，巧妙平衡了內層大量乳酪的濃郁感，滋味鮮香，是愛起司的夢幻少女必點。

(中時 )