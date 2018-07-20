搭檔黃子佼主持 《17金麥克》 容嘉：「我走後門！」

2018年07月20日 20:00 時報周刊 張毓琪

中天綜合台7月21日起每週六晚間10點推出全新音樂益智Live節目《17金麥克》，並與17 Media跨界合作，今（20）日主持人黃子佼與容嘉出席上檔記者會，兩人穿著嘻哈風格亮相，明天首播邀請到許多大咖嘻哈饒舌歌手，黃子佼說：「今天就穿嘻哈風格要跟他們致敬一下！」

兩人二度搭檔主持，認為再開節目得來不易，要好好保握這次機會，在節目主持分工上，由黃子佼當關主來守住獎金，容嘉則「幫助」來賓把百萬獎金帶回家，並開玩笑說：「想把他（黃立成）的錢用光！」節目主打Live音樂直播，記者會也採用Live直播形式，兩位主持人馬上與網友即時互動，眼尖的容嘉發現，有網友留言：「前男友（黃立成）對妳不錯！」她也大方回應：「是滿好的啦！」讓黃子佼笑說：「這就是直播好玩的地方！」

《17金麥克》節目採用Live直播與網友即時互動，容嘉表示錄影前會準備好高粱壓壓驚，「整個要豁出去，直播節目就是要講錯話！」搭檔黃子佼在旁捏一把冷汗：「不要嚇電視台的長官好不好，我好不容易回娘家！」眾人笑翻，容嘉認為Live直播最大的挑戰就是，「網友的留言沒有在客氣，最好玩的也是這個！」黃子佼則說：「最近都做直播，最開心就是可以準時下班！可以回家抱狗！」

熱愛音樂的黃子佼，近期求婚成功，被問及會不會在婚禮上高歌一曲，他透露：「最近我跟她（孟耿如）在練一首《愛和承諾》，她很喜歡這首歌！」兩人還在上週的颱風夜裡練了12遍，還笑稱可以變成兩人的定情曲，未婚妻孟耿如今天生日，黃子佼表示送給她的生日禮物是「陪伴」，容嘉跟LULU在旁虧說：「就是沒有禮物的意思！」黃子佼解釋平常工作滿檔，往往女友過生日都不在身邊，「今年陪她過3個生日局，還吹了3個生日蛋糕，這就是最好的禮物陪伴！」

容嘉與孟耿如恰巧同一天生日，製作單位送上大蛋糕祝賀，她許願希望《17金麥克》明年能勇奪金鐘，也透露今晚會帶圈外男友與家人吃生日大餐，「我們在一起快7年，還是很多話可以聊，每天陪伴！」被問及如果男友也像黃子佼送上「陪伴」可以嗎？容嘉立馬回應：「絕對不行！」讓黃子佼趕緊澄清，自己還是有送上未婚妻一個神秘禮物，只是還不能透露，「有送一個禮物，放在她唱片裡面，大家到最後會知道！」

黃子佼住持工作滿檔，再開新節目，師徒LULU也到場祝賀，黃子佼開玩笑表示LULU是來搶容嘉的飯碗，「妳出來容嘉就不說話了！」容嘉老神在在：「她（LULU）搶不走啦！因為我走後門！」看到容嘉整個大解放，黃子佼也豁出去開玩笑說：「其實我也跟Jeffrey交往過，也走後門的！」兩人一搭一唱展現出好默契。

(時報周刊)