李奧納多、布萊德彼特當年都拒演 沒料到《斷背山》名利雙收

2018年07月20日 19:59 中時 潘鈺楨

由李安執導的電影《斷背山》（Brokeback Mountain），當年捧走奧斯卡最佳導演、最佳改編劇本以及最佳原創音樂等獎，不過在籌備期間一波三折，導演與演員都幾經換角。繼先前傳出麥特戴蒙（Matt Damon）與瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）曾被看中出演，電影最初的導演人選、《心靈捕手》導演葛斯范桑（Gus Van Sant）日前爆料，指當時接觸過幾位紅星，不過他們全部推掉。

葛斯范桑表示最初根本沒有人想接：「當時覺得我們要一個強大的卡司，但最後根本無法，我問過幾個大咖，李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、布萊德彼特（Brad Pitt）、麥特戴蒙（Matt Damon）、瑞恩菲利普（Ryan Phillippe），他們全部都說沒辦法！」監制電影的黛安娜歐莎娜（Diana Ossana）也確認葛斯范桑所言屬實：「他們都因為不同的原因推了部戲。」

電影最後由李安執導，希斯萊傑（Heath Ledger）以及傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）主演，成本1400萬美元（4.2億台幣），最後票房大收1.78億美元（約53.4億台幣）。

(中時 )