農委會用香蕉搏感情 中信兄弟推國產水果

2018年07月20日 20:10 中時 廖德修

農委會主委林聰賢（右3）贈送入場球迷香蕉。（圖／農委會提供）

農委會主委林聰賢（右）擔任開球貴賓。（圖／農委會提供）

農委會與中職中信兄弟棒球隊於20日共同舉辦「看職棒挺香蕉，蕉個新朋友」開球日活動。擔任主場的中信兄弟隊邀請農委會主委林聰賢擔任開球嘉賓，林聰賢並致贈香蕉和由國產香蕉製成的「好『蕉』情創意伴手禮」給中信兄弟球員，藉此宣傳夏日國產水果。

巧合的是，其他球隊的球迷常用香蕉（黃色）來影射「黃衫軍」兄弟象，雖然不無戲謔的意味，但香蕉堪稱是象隊的代表性水果。

農委會表示，台灣地處熱帶、亞熱帶，除生產香蕉、木瓜、鳳梨、紅龍果及番石榴等多樣優質水果外，並可利用緯度及海拔高低調節，生產溫帶水果如梨子、甜柿及葡萄等約30幾項優質果品，素有「水果王國」美譽。

今年國內氣候平順，各項水果品質皆佳，且價格親民，目前正值夏季水果的季節，該會積極推動拓展外銷、收購加工及直銷促銷等多元產銷措施，提供消費者多樣化選擇。

農委會指出，活動主題「看職棒挺香蕉」，除致贈每位入場民眾國產香蕉與大家共享同樂外，並以《Fruit Warriors史詩巨作黎明再起》影片拉開活動序幕，透過比擬電影預告片磅礡氣勢，呈現國產水果宛如精銳戰士般的優異品質。

今天在球場外也設置美食攤位販售新鮮現打的香蕉牛奶及火龍果牛奶，讓現場觀眾觀看球賽的同時，更能享用新鮮美味的夏季水果，快速消暑。同時為呼應中信兄弟球迷的「香蕉爪爪」稱號，當日觀賽球迷都有機會抽中「球員簽名球」、「球員簽名帽」、「鄉民愛靠腰香蕉抱枕」等多項好禮。

農委會強調，香蕉富含醣類、鉀、鎂等多種營養，而且方便食用，能快速補充熱量，其他水果的營養價值也不遑多讓。現在正值夏季水果產季，期望透過農業與運動賽事的跨界合作，鼓勵球迷在看球賽之餘，也以行動支持台灣農民與在地優質水果，歡迎多加選購享用。

(中時 )