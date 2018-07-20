金門抓「幽靈人口」嚴防淪「投票部隊」

金門設籍人口逼近14萬大關，其中有大半以上是「幽靈人口」。（李金生攝）

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金門地檢署今天召開專案會議，敲定因應「幽靈人口」的對策。（檢方提供）

金門設籍人口逼近14萬大關，其中有大半以上是「幽靈人口」。但自去年9月迄今，每月遷入仍平均高達7百餘人，金門地檢署啟動打擊機制，嚴防他們淪為左右年底選舉的投票部隊，只要有妨害投票犯罪事實，就依法撤銷虛偽遷徙戶籍的登記，避免日後繼續搞鬼。

檢方指出，金門設籍人口至今年6月底已逼近14萬大關，但實際居住人口約僅有6萬人，扣除20歲以下無投票權者，實際常住金門具投票權者約僅5萬人，造成金門地區當選票數門檻偏低現象。以2014年縣議員選舉為例，僅需1300餘票即可當選，因此有投票權之虛設戶籍人口對選情影響甚大，倘遭有心人士利用即可左右選情。

檢警調在2009年、2014年大規模查辦「幽靈人口」，情況雖已有改善，但仍未能完全排除影響，且去年9月迄今，每月仍有7百餘人遷入，檢方評估相關問題不可輕忽。

檢方今天再邀集縣警局、縣府政風處、民政處及各鄉鎮戶政事務所召開專案會議，決議由戶政機關配合提供遷轉籍資，包括外縣市遷入與鄉鎮間遷籍資料，其後再由檢警篩選過濾和實地稽查可疑人口。

會中並決議若虛偽設籍人口被檢方或法院確認為妨害投票屬實，在緩起訴處分確定或法院判決有罪確定後，將由檢方行文各鄉鎮戶政事務所，督請依戶籍法第23條之規定撤銷其虛偽遷徙戶籍之登記，避免日後持續以「幽靈人口」身分擾亂選風。

金門地檢署檢察長毛有增表示，只為選舉而遷入的「幽靈人口」，在選舉時淪為「投票部隊」，勢必危害選舉之公平、公正和純潔性，這種行為絕對為法律所不允許。

檢方呼籲鄉親共同響應與支持反賄選，歡迎利用該署新推出的查賄專組QR CODE，踴躍檢舉賄選情資，一起為金門未來的發展與真實住民的自決權努力。

檢舉電話：0800024099、(082)325090轉110

(中時 )

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