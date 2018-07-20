經典滿漢全席 13鄉鎮市蔬果入菜

2018年07月20日 20:20 中時 廖志晃

魚池鄉經典大飯店馬告烤山雞，原味飄香。（廖志晃攝）

魚池鄉經典大飯店，以全縣13鄉鎮市食材烹調，推出經典滿漢全席。（廖志晃攝）

南投縣13鄉鎮市生產的蔬菜、水果，質量俱佳，魚池鄉經典大飯店為行銷縣內農特產品，由行政主廚曾士倡率領廚師團隊，以各鄉鎮市蔬果入菜，匯集而成「經典滿漢全席」，希望讓遊客品嘗在地好味道。

經典大飯店執行長陳明賢，為促進觀光產業發展，並協助在地農產品行銷，20日推出南投縣13鄉鎮市新鮮食材的「經典滿漢全席」；南投縣政府觀光處長王源鍾，肯定經典的用心，利用在地食材及飲食文化，發揚傳統料理精神。

經典滿漢全席品名及選用食材，分別是貓膩美人腿，以埔里鎮山泉水種植的茭白筍與過貓蕨涼拌，清甜、甘美。貴筍彈牙豚以鹿谷鄉桂竹筍搭配焢肉，桂竹筍清脆爽口，焢肉Q彈而不膩。

馬告弄山雞以信義鄉原住民的傳統香料入菜烤雞，粗獷豪邁，香氣特殊。國姓爺仙粿（草仔粿），國姓鄉草仔粿內餡香濃，外皮鬆軟不甜不膩，帶有青草香。

金鑽會遊龍以南投市生產的鳳梨，搭配蝦球彈牙的口感，彷彿戀愛的滋味。霸氣嗆仙鱒（清蒸鱒魚），仁愛鄉高山泉水飼養新鮮活鱒魚，清蒸嘗鮮。

香蕈黃金泥以魚池鄉頂級香菇，搭配竹山鎮黃金地瓜烹煮。九尾草戲鳳是以名間鄉九尾草燉雞肉，湯頭甘醇清甜，老少咸宜。日月湧泉蔬（山芹菜／龍鬚菜），魚池鄉當地時蔬，纖維細嫩，有特殊香氣。

集草水蜜果（季節水果），包括集集鎮、草屯鎮、水里鄉當季新鮮水果。桂圓白木耳露（甜品），中寮鄉特產龍眼，搭配魚池鄉木耳，口感香濃滑潤。

(中時 )