2018年07月20日 20:16 中時 潘鈺楨

喜滿客影城的大螢幕及杜比音效,觀影極具臨場感。(喜滿客提供)

2018世足冠軍賽上週落幕,喜滿客影城在影廳內舉辦LIVE直播與球迷四年一度同歡。當天超過500名球迷參加,球迷們不僅每人皆獲贈一組派對包,活動中更有預測冠軍抽獎贈送出超多好禮,包括,電影雙人招待券、限量世足抱枕等,還有可樂及爆米花無限供應,讓球迷仿彿置身比賽現場,為之瘋狂!

喜滿客影城有豪華舒適的環境,世足冠軍賽當天特別開放最大影廳 ,先進專業的放映設備,搭配大螢幕及杜比音效,逼真的高解析畫面、傳送高畫質訊號於影廳內大螢幕呈現,帶給球迷最具臨場感的享受。除此之外。喜滿客擁有全球獨家專利「活動式座椅」60公分超寬座墊,椅背可向後仰躺15度, 即使比賽與觀影超過兩個小時也不會感到疲勞。

喜滿客表示,影城長期秉持「 The Best Seat In Town 」、「我們賣的不只是電影更是享受」的承諾,提供觀眾優質的服務,此次世界盃足球賽事活動,為球迷打造最舒適的觀賽地點,讓大家知道喜滿客不只是播放電影,未來會做更多能共享聖事的活動邀請熱愛喜滿客的vipㄧ同参與。

(中時 )