北市監理所爆驗車黃牛案 檢理人員遭約談

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台北市監理所爆發車輛管理人員勾結驗車黃牛及二手車業者，以「李代桃僵」的方式，將無法通過檢驗的二手車以他車代驗，順利取得過戶資格，台北地檢署20日指揮調查局台北市調處對監理所車輛管理科的何姓人員住處及驗車黃牛住處等5處地點進行搜索，並將何等3名被告、2名證約談到案，晚間移送北檢複訊，檢調不排除涉及集體包庇，將擴大偵辦。

由於事涉車輛行駛安全，交通監理機關規定5年以上車輛每年定期檢驗1次，小型車收取450元規費、大型車600元，10年以上的小型車每年定檢2次，第1次收取450元規費，第2次300元。

不過，車輛過戶前則在定期檢驗之外再行檢驗，才能取得過戶資格。

檢調發現，台北市監理所車輛管理科的何姓人員，看準了二車過戶的檢驗程序，與驗車黃牛勾結，將二手車商不合格的車輛，例如車高、車色或未申請核准的改裝車輛，以「B車代驗、A車過關」的方式代驗過關，順利取得驗車資料，讓車輛能夠過戶。

驗車黃牛向二手車商收取高額代驗費用後，再與何姓公務員朋分，由於透過何員勾結的驗車黃牛可以順利過關，許多二手車商都願意多付代驗費以求手中不合格的二手車能順利賣出。

檢調懷疑，何姓公務員不可能隻手遮天，不排除有其他公務員共同包庇，將擴大追查。

(中時 )

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