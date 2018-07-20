金旼哉懷孕遊景點 嚇壞何紫妍

2018年07月20日 20:18 中時 蕭雅玲

《玩樂誌》主持人金旼哉跟何紫妍到韓國Running Man主題體驗館，感受Running Man錄製的感覺，何紫妍體力差，被一秒KO。還帶她到沙灘自己挖食材做中餐，因為漲潮的關係，金旼哉開玩笑說「進來兩個人，出去三個人」，嚇的何紫妍叫他別亂講黃色笑話。

金旼哉跟何紫妍到韓國體驗「自給自足」生活，看著何紫妍挖半天還是找不到東西，金旼哉出手教學一定要挖有一個洞地方，雖然結果還是只挖到了幾顆貝類，但金旼哉說因為這裡每天都會漲潮，如果時間之內沒出去的話，只好住一晚。且還去了韓國必玩的「Running Man主題體驗館」，讓跑男迷一起感受Running Man錄製的感覺，6個體驗區走一圈下來讓何紫妍體力不足，一直要金旼哉幫忙，金旼哉特別選了一關比大小聲，金旼哉一秒過關，何紫妍任務挑戰失敗，讓金旼哉虧她：「該不會只聽的懂韓國人的聲音吧!」也讓他們體會到，錄製Running Man的辛苦。

金旼哉帶著何紫妍到仁川海岸的鐵軌自行車體驗當一日情侶，目前榮登韓綜最愛來的景點，情侶可以一邊騎著單車，一邊欣賞海景，海景太美，何紫妍大讚金旼哉很會規劃約會行程，金旼哉為了當稱職的ㄧ日男友，特別為紫妍準備韓國歌謠「三隻小熊」邊唱邊跳，逗的何紫妍說：「你真的好會撩妹啊! 」

(中時 )