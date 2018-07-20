華山埔里天使站感恩茶會　74歲阿公阿嬤表演拉胡琴

▲華山埔里天使站感恩茶會活動，埔里衛生所護理長謝惠冠特地前往帶領阿公阿嬤們做健康操。（楊樹煌攝）

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▲華山埔里天使站居家照護長輩74歲林阿公與73歲李阿嬤一起合奏胡琴，陳宜君不僅在旁聚神聆聽，並為他們精湛演出，喝采不已。（楊樹煌攝）
▲華山基金會埔里天使站關懷老人活動，各界都往關懷，讓長輩感受社會的關懷與溫情。（楊樹煌攝）

華山基金會埔里天使站今20日利用歡慶8周年感恩茶會，舉辦1場由74歲林阿公與73歲李阿嬤一起拉胡琴的合奏表演，以及慧鋼琴音樂班演出的音樂會，期藉由輕鬆的音樂演奏和兒童天真單純的音樂唱遊表演，讓長輩感受社會的關懷與溫情。

73歲的李阿嬤，獨居埔里鎮郊，早年為生活奔波，到老帶著一身病痛，兩耳重聽，導致生活不順遂，自從老伴過世及女兒嫁到外地，整天鬱鬱寡歡。直到埔里天使站的服務，讓她重啟生活的勇氣，一聽到要舉辦感恩茶會，自幼喜歡和哥哥一起學音樂的她，主動表示願意拉奏胡琴給大家聽，感謝大家過去的幫助。

在音樂會中，埔里衛生所、慧鋼琴、雲豹登山行及謝家麵線，也鼎力支持，共襄盛舉；埔里鎮長參選人也是縣議員吳國昌、埔里鎮前里長蔡清輝和縣議員參選人陳宜君都到場為長輩們慰問加油打氣；埔里天使站則希望藉由這次感恩茶會，讓更多在地企業與鄉親，一同來關懷照護弱勢長輩。

華山基金會埔里天使站於民國99年6月設立，在地服務累計超過150位弱勢長輩，目前也照護著75位3失的弱勢長輩獨居老人，並前往各家戶進行居家關懷照顧服務。該站更歡迎有志老人服務的志工加入，也期盼尋求有愛心的民眾來認助長輩，每月1250元，支持一份到宅服務經費。愛心專線：（049）2994285吉小姐。

(中時 )

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