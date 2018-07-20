雲林師生動畫片 釜山兒童影展獲單元首獎

2018年07月20日 20:21 中時 潘鈺楨

雲林縣麥寮鄉興華國小師生團隊參加公視「小導演大夢想工作坊」所拍攝的動畫影片《糖果工廠的秘密》，日前在「韓國釜山國際兒童暨青少年影展」獲得15歲競賽單元首獎，以及觀眾票選獎。儘管興華國小全校僅有43名學生，卻成功運用有限的資源呈現在地的故事並揚名國際，可說是偏鄉小校大顯身手。

釜山國際兒童暨青少年影展(BIKY)是韓國最負盛名的兒童影展，7月11日至17日甫於釜山舉行，《糖果工廠的秘密》(The Secret of Candy Factory)入圍競賽單元「READY~ ACTION! 15」，並獲得該組首獎以及觀眾票選獎。上台領獎時，團員之一的蔡奕政表示很高興能站在釜山影展的舞台上，並大讚豬肉湯飯和烤肉真的很好吃，引起台下一陣歡呼。

《糖果工廠的秘密》敘述白雲村的小熊最期待爺爺帶他去糖果工廠玩。自從工廠來了之後，每天都有美味的糖果可以吃，可是逐漸地大家的脾氣變得越來越暴躁，白雲村陷入了天大的危機，村民該如何化解呢？該片以雲林在地花生、西瓜和熊當故事主角，描述經濟工業發展下，人與土地和環境的關係，製作過程中，總共拍攝了六千多張照片，再串接成動畫，呈現台灣環境議題。

興華國小去年即報名參加公視的兒童影像教育計畫「小導演大夢想工作坊」，花半年時間拍攝出《糖果工廠的秘密》，也在今年四月的「2018台灣國際兒童影展」拿下「小導演大夢想獎」第二名，內容以寓言故事反映社會現實，並設計出開放性的結局提供想像和討論的空間讓評審相當肯定。指導老師黃奕心強調每個人的選擇都不同也沒有關係，「至少我們要關心自己的家鄉，然後學會對自己的選擇負責。」

「2018台灣國際兒童影展全國巡迴」自7月21日起至8月5日前往屏東、花蓮、雲林三地放映，其中雲林〈短片合輯C〉場次將播出《糖果工廠的秘密》，屆時也會邀請到興華國小師生團隊在映後座談與大家分享創作理念及過程。雲林場將於7月21日上午8點起開放免費索票，場次表及索票辦法詳見活動官網： https://www.pts.org.tw/ticff8 。

(中時 )