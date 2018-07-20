C羅加盟票價漲3成 近3萬套主場季票仍賣光

葡萄牙球星C.羅納多日前到杜林通過尤文圖斯體檢，獲得球迷夾道歡迎。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

義甲冠軍尤文圖斯為了得到葡萄牙巨星C.羅納多（Cristiano Ronaldo），總計要花掉3.4億歐元，不過「C羅效應」的確夠嗆，儘管尤文主場平均票價上漲3成，俱樂部仍在20日宣布季票已經銷售一空，距離義甲2018-19新賽季開踢還有1個月呢！

尤文大手筆延攬C羅，投資成本自然呈現在新球季的主場票價上，部分座位比上季貴了37％，平均漲幅約3成，也曾引發球迷不滿聲浪。不過多數粉絲顯然很買C羅的帳，尤文上個球季的季票持有者，有95％決定新球季續約，原本設定的25300套季票的銷售目標輕易達成，加上新增的4000套，新球季共賣出29300套季票。

尤文今天也召開記者會，歡迎租借至亞特蘭大兩年的義大利國腳史皮納佐拉（Leonardo Spinazzola）歸隊。有趣的是，史皮納佐拉將穿上37號球衣，因為他當年穿的尤文7號球衣，現在除了C羅不會有其他的主人。

「我當時的7號球衣已經換過手了，如今C羅當然是最合適的人選。我離開的那個時候，說會簽下C羅可是無法想像的事情呢。」史皮納佐拉說：「37號則是我去年穿的，能夠帶給我幸運。」

(中時電子報)

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