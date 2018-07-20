執導惠妮休斯頓紀錄片 導演坦言：我不是惠妮粉

2018年07月20日 20:24 中時 潘鈺楨

惠妮休斯頓生活照。（威視提供）

已故西洋樂壇天后惠妮休斯頓的唯一官方認證紀錄片《永遠愛妳，惠妮！》(Whitney)，邀來奧斯卡名導凱文麥唐納(Kevin Macdonald)與《尋找甜秘客》奧斯卡製片西蒙齊恩(Simon Chinn)共同操刀，為首部獲得家人與官方公司攜手支持的紀錄片。製作團隊找上直言自己「不是惠妮休斯頓的粉絲」的奧斯卡導演凱文麥唐納，希望他用最真實的角度紀錄下惠妮休斯頓一生傳奇的故事，而凱文麥康納更是強力自薦：「即使不是惠妮的粉絲，看完這部片也絕對感動！」

他受訪時直言：「我從來都不是惠妮休斯頓的粉絲！」但這正是《尋找甜秘客》奧斯卡製片西蒙齊恩找上門的原因：「凱文可以從最清晰的角度來看待惠妮的故事，我知道他可以從中創造出屬於惠妮最真實的電影！」為了拍攝這部紀錄電影，凱文麥康納開始大量閱讀許多關於惠妮休斯頓的資料，以及惠妮家人提供的家庭影片，他才漸漸了解這位樂壇天后的傳奇一生，其中尚有許多未解開的謎團，這更是吸引他拍攝這部紀錄片的主因。凱文麥康納向全球的廣大觀眾推薦：「這部電影對那些不是惠妮休斯頓粉絲的人來說也會產生極大共鳴，我認為這部片是惠妮休斯頓另一個表演的舞台，即使她的人已不在了，但她的歌聲依然強大，絕對讓人永生難忘。」

而《永遠愛妳，惠妮！》七月初在美國上映後，受到名嘴天后歐普拉(Oprah Winfrey)的盛讚：「我看完《永遠愛妳，惠妮！》後隔天還是一直想著電影，這部片解答了許多我們對惠妮休斯頓的疑問，拍攝團隊太出色了一定要看！」

紀錄片由奧斯卡名導凱文麥唐納操刀執導，他受訪時直言：「我從來都不是惠妮休斯頓的粉絲！」但這正是《尋找甜秘客》奧斯卡製片西蒙齊恩找上門的原因：「凱文可以從最清晰的角度來看待惠妮的故事，我知道他可以從中創造出屬於惠妮最真實的電影！」為了拍攝這部紀錄電影，凱文麥康納開始大量閱讀許多關於惠妮休斯頓的資料，以及惠妮家人提供的家庭影片，他才漸漸了解這位樂壇天后的傳奇一生，其中尚有許多未解開的謎團，這更是吸引他拍攝這部紀錄片的主因。

凱文麥康納向全球的廣大觀眾推薦：「這部電影對那些不是惠妮休斯頓粉絲的人來說也會產生極大共鳴，我認為這部片是惠妮休斯頓另一個表演的舞台，即使她的人已不在了，但她的歌聲依然強大，絕對讓人永生難忘。」

《永遠愛妳，惠妮！》七月初在美國限量上映後，名嘴天后歐普拉在看完首映後隔天寫下：「這是一部無所畏懼揭露真相的紀錄電影，我昨晚看了電影，今早醒來仍是想著電影。那些我們從沒看過的片段，還有從未聽過的真相，解答了我們對惠妮休斯頓的許多疑問，《永遠愛妳，惠妮！》拍攝團隊太出色了一定要看！」

而好萊塢著名演員威爾史密斯的老婆潔達蘋姬史密斯(Jada Pinkett Smith)，也在看完電影後在Instagram上貼出自己和惠妮休斯頓的合照集。潔達蘋姬史密斯透露，在她懷第一胎時，惠妮休斯頓曾來參加她的產前派對，她回憶：「惠妮是一個很貼心且很真誠的人，在她身上看不見名利對她的影響，在我們這個行業裡，很少人可以做到這樣，即使是我自己有時也做不到…。這是我最仰慕她的地方，多希望我可以在她還在世時多認識她一點，惠妮我很想念妳！」而本片上映至今，也在爛番茄網站上拿下88%的高分評價，外媒紛紛盛讚：「如此扣人心弦的紀錄電影，非看不可又震撼人心，值得一座奧斯卡獎的肯定！」電影8月10日在台上映。

(中時 )