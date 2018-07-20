兩岸旅展熱鬧登場 旅遊業者相見歡

2018年07月20日 21:38 旺報 李鋅銅

2018海峽兩岸夏季旅展20日熱鬧開幕，由海旅會台北辦事處主任任佳燕，和台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍等人共同剪綵。兩岸旅界人士隨後走訪展攤，從「大陸走到台灣」，大力宣傳兩岸旅遊。許多旅遊界老朋友相見，談天說地，格外熱絡。

兩岸夏季旅展20日上午在台北世貿一館B區登場。來自內蒙古呼和浩特民族演藝集團的特色舞蹈率先登場，緊接著是台灣采風樂坊的的搖滾國樂。內蒙傳統舞蹈的雄壯氣勢展現豪邁的草原文化，台灣的搖滾國樂將傳統樂曲轉化成跳躍音符，在一動一靜之間，既展現不同的兩岸特色，也都源於華夏五千年豐富文明，為旅展揭開序幕。

上午9時，海旅會台北辦事處主任任佳燕，和台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍等17位海峽兩岸旅界人士共同剪綵，為今年兩岸最熱鬧的旅遊交流揭幕，隨後開始「逛兩岸」。最先進入浙江省展攤，隨後來到東方航空。在江蘇展攤前，大家一起翹起大拇指說「江蘇最棒」「江蘇最讚」。來到廣東省，兩岸旅界人士看來自廣東武師的詠春拳打得虎虎生風。在海南展攤上，工作人員說，專門請來了3位大廚，要請現場參觀民眾品嘗海南美食。一到天津，工作人員熱情的送上天津麻花請兩岸旅界共同宣傳。在寧夏，人人手抱著一隻駱駝布偶拍照，超級可愛。

逛完大陸，來到台灣展攤。兩岸旅界先前往台灣中國旅行社為工作人員加油打氣。在南投縣展攤前，賴瑟珍拿著南瓜，任佳燕拿著地瓜，旅遊界人士則拿著茭白荀為南投縣在地美食宣傳。大夥笑得合不攏嘴。

今年兩岸台北夏季旅展邀請大陸24個省市旅遊協會和旅遊企業單位近300人來台參展，由於去年兩岸旅展停辦，今年兩岸旅界人士又在旅展上相逢，許多老朋友見面更顯格外親切。在東方航空展攤前，有大陸旅遊業者說「兩岸好久沒看到這麼熱鬧了。」在貴州展攤裡，去年前往參加昆明旅交會的台灣旅遊業者遇到貴州省的台灣團地接社老總，高興的尖叫出來。

(旺報 )