夏季旅展暢遊大陸 南方航空推多樣化旅展行程

南方航空的777-300ER客機。

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2018台北國際夏季旅展（簡稱STE）於7月20至23日在台北世貿一館盛大展出。正值暑假出遊旺季，中國南方航空擁有兩岸直飛18條航線的綿密航網，此波更包裝精緻多樣化的旅展優惠行程，想利用盛夏時節暢遊中國大陸的旅客就趁現在！

暑假期間是家庭出遊的旺季，南方航空客運部銷售經理蘭虹表示，今年暑假大陸旅遊以相當適合親子旅遊的桂林及張家界行程詢問度特別高。南航現每天一班直飛桂林及張家界，旅展期間推出含稅不到2萬元的套裝行程，使旅客在暑期旺季期間能以親民價格一覽陽朔灕江、龍脊梯田等秀麗山水，或全球最高且跨度最長的玻璃橋等世界奇景。

此外，南航今年七月復飛台北－烏魯木齊航線，由夢想之翼波音787執飛，新疆行程更是從開賣以來就團團爆滿。9月即將進入新疆最美的季節，此次旅展加碼推出含稅5萬元有找的11日心動之旅，想以優惠價格搶搭夢想客機前往絕美新疆的旅客千萬別錯過。上述行程現已可透過各大旅行社預定。

喜愛自由行的旅客，可把握南方航空”搶佔先機FUN假趣”線上旅展，即日起至7月24日於南航台灣官網及各大旅行社同步販售。此波精選上海、廣州、鄭州、桂林等13航點，往返未稅僅新台幣4500起，欲搶佔先機可速洽各大旅行社或南航官網。此外，南航聯手可樂旅遊、易遊網等旅行業者推出上海自由行套裝行程，兩天一夜機加酒自由行低至新台幣6699元起，想利用假期來一趟上海輕旅行的消費者們可千萬要把握。

(工商 )

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