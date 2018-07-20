不到半年二訪台灣！《一年生2 》見面會加碼3演員

2018年07月20日 20:32 中時 潘鈺楨

泰國超人氣BL劇《一年生 Sotus the series》及《一年生2 Sotus S》，今年3月，由劇中主角Singto與Krist帶領著其他4位主要演員Oaujun、Fiat、Guy、Nammon一同來到台灣與粉絲朋友們相見，舉辦了第一次的「Sotus S Fan Meeting in Taipei 」一年生2台北見面會，6位演員自然不做作的活潑表現，讓現場所有參與見面會的粉絲朋友們都一同度過了難忘的歡樂時刻。

日前主辦單位在FB粉絲專頁藉由9位藝人接力預告的方式，正式宣佈將在9月22日星期六下午4點於台北國際會議中心大會堂（TICC）舉辦「 Sotus S ENCORE Fan Meeting in Taipei 」一年生2台北見面會安可場，在距離首次見面會不到6個月時間再次來台，寫下海外藝人在台活動的新記錄。

令粉絲朋友們最為驚喜的是，本次安可場陣容將更為龐大，除了3月份的6人組合之外，還加碼邀請了另外3位主要演員New、Off、Gunsmile，9位主要演員Singto、Krist、Oaujun、Fiat、Guy、Nammon、New、Off、Gunsmile齊聚舉辦見面會的場面，不僅是台北安可場首創，也是所有海外巡迴見面會中第一次創舉，對於私下感情很好的9位演員來說，從未試過這麼大陣仗一起出國到海外工作，更是好像團體海外畢業旅行一樣興奮和期待，也紛紛表示一定會以最豐富、有趣的見面會內容，來回報台灣粉絲朋友們的熱情支持。

「Sotus S ENCORE Fan Meeting in Taipei 」一年生2台北見面會，安可場門票將在2018年8月5日星期日中午12點起於拓元售票系統開賣。所有購票參與活動的朋友，不只都能在會後與「全員心動High Touch」，更能夠參與「全員畢業紀念合照」(合照將依票價而有不同分組方式)，活動相關資訊請留意主辦單位JOYTIME佳音娛樂臉書http://www.facebook.com/JOYTIME.Entertainment。

【活動資訊】

活動名稱：《 Sotus S ENCORE Fan Meeting in Taipei 》一年生2台北見面會-安可場

活動時間：2018/9/22 (六) 4:00 PM

活動地點：台北國際會議中心大會堂（TICC）

票價：NT$5,200 / NT$4,200 / NT$3,200 / NT$2,200

(中時 )