川普：準備對中國大陸進口到美國的所有產品課徵關稅

2018年07月20日 21:37 中時 鍾玉玨

美國總統川普20日表示，他準備對中國大陸進口到美國的所有產品課徵關稅，等於進一步升高美陸之間的貿易戰。此消息一出，美股期指跌勢立刻擴大。

川普接受CNBC專訪時表示：「我準備好將數字拉高到5,000億美元。」據美國人口普查局數據，這個數字約莫就是中國大陸2017年進口到美國的產品金額（精確數字為5,055億美元），而美國出口到中國的產品金額只有1,299億美元。

目前為止美國僅對340億美元的大陸進口產品課徵關稅，而大陸也報復性地對美課徵同額關稅。但川普最新言論顯示，他有意將這金額拉高到最極限，藉此迫使大陸讓步，並承諾不再剽竊美國科技。

川普說：「我做此事不是為了政治，而是為了我們的國家做正確的事。我們已經被中國大陸剝削了很長一段時間。我是真的很喜歡習主席，但這真的非常不公平。」

川普表示，美國在許多方面「被占便宜」，包括貿易和貨幣政策。但他表示，對中國商品課徵關稅並非出於惡意。他說：「我不希望他們害怕。我希望他們做得好。我非常喜歡習主席，但這非常不公平。」

川普還說，一位大陸官員曾告訴他「之前的美國政府」沒有一個人抱怨，直到「你」出現。「現在你（川普）做得不僅僅是抱怨而已，我們不喜歡你現在的作為。」

(中時 )