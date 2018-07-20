花蓮縣原住民族聯合豐年節 千人盛宴帶起全場歡愉氣氛

花蓮縣長傅崐萁展臂歡迎國內外遊客參與全台最大規模的原住民聯合豐年節。（范振和攝）

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花蓮縣部落總頭目王成發由勇士族人護送主持祭祀祈福儀式。（范振和攝）
花蓮縣原住民聯合豐年節，勇士們紛紛燃點火把參與祭祀儀式。（范振和攝）
花蓮縣原住民聯合豐年節場面盛大。（范振和攝）

「花蓮縣原住民族聯合豐年節是全台最大規模的部落文化饗宴！」縣長傅崐萁20日晚上歡迎來自國內外的遊客熱情參與，也籲請大家深入部落參與120個陸續展開的部落豐年祭時，尊重部落、關心部落、認識部落、愛上部落。

「花蓮縣原住民族聯合豐年節」20至22日在花蓮縣立美崙田徑場隆重登場，20日晚上6時45分巴達固斯報信息後，開始祭祀祈福、歌舞撼場，動靜之間，展開了莊嚴不失歡樂的豐年節。

今年主題是「搖擺那魯灣」，縣長傅崐萁與立委夫人徐榛蔚昨晚進場時，受到熱烈歡迎，繞場與觀眾握手，展臂歡迎國內外友人來作客，體驗原住民樂舞熱情與慶豐收的歡樂氣氛。

全國原住民最大規模的千人歌舞盛宴，由花蓮縣總頭目王成發祈福，勇士們也紛紛燃點火把謝祖靈佑福。隨後，傅崐萁表示，原住民聯合豐年節連續舉行3天，而部落豐年祭也陸續登場，傳達各部族祥和與安居樂業的意涵，大家共同慶豐收，感謝祖靈，不過部落在祭儀時刻，一定要尊重族人，不要任意誤入祭場。

3天主題夜的主題舞，第1天篤動恩、第2天瑪嘎給伊定、第3天蘇漾巴萊，各擁特色，傅崐萁歡迎大手牽小手，一起走進花蓮，也歡迎國人能夠深入部落、體驗部落生活、在樂舞歡愉氣氛中，愛上花蓮。

縣府原住民行政處長陳建村指出，聯合豐年節是結合樂舞展演，呈現原住民族歌謠、舞蹈與文化祭儀的精髓，活動周邊也設有原住民特色美食區、手工藝品展售區及各原住民農特產等110攤，展現花蓮原住民族獨特的文化內涵，歡迎大家到花蓮參加千人共舞，一起「搖擺那魯灣」！

(中時 )

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