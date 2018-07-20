黃子哲近距離接觸：蔣月惠讓我快哭了！

黃子哲今天與蔣月惠同台，他說蔣讓他快哭了。 (翻攝黃子哲臉書)

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中時電子報

屏東縣議員蔣月惠近日在抗爭中咬女警爆紅，政治評論員黃子哲表示，他今天與蔣月惠同台，頗有感觸，他佩服蔣月惠一路走來，始終如一，甚至說蔣讓他快哭了。更不禁感嘆民進黨執政、執政後根本是兩套標準！

黃子哲在臉書表示，他今天上政論節目特別激動，不是因為與正妹「學姐」同台，而是身邊坐著這兩天爆紅的屏東縣議員蔣月惠。他坦承，當初看到報導蔣月惠在警局要送花給被她咬傷的女警卻無人理，便在警局嚎啕大哭的畫面時，本以為又是一個議員耍特權被踢爆、藉道歉來作秀的政客。

後來卻有戲劇般的發展，其實蔣月惠是為聲援屏東市公勇路道路拓寬工程拆除牴觸戶，被警方強力驅離，情緒失控才咬傷女警。難能可貴的是，她的選票補助款與當選後的民代薪水，幾乎都拿去供應給她創辦並獨力支撐的羅騰園肢障協會裡的弱勢身障者。她的言行可說真情至性，就算要作秀也演不出來。

相較蔣月惠一路走來，始終如一。民進黨過去利用支持苗栗大埔強拆運動，而大口吸收政治養分，如今執政了，還在張藥房原地重建時誌賀，彰顯自己對土地正義的重視。但同時間的屏東公勇路拓寬拆除案，蔡英文總統卻選擇裝聾作啞。苗栗縣是藍營執政，屏東縣是民進黨自己人執政，擺明公平正義會認人，會轉彎，還會因地制宜。這當然是兩套標準！

潘孟安也不遑多讓，2011年當立委時，針對機場捷運A7站桃園產業專區用地徵收案，痛批馬政府強取豪奪，「跟土匪沒兩樣！」如今蔣月惠就像當年潘孟安一樣為土地正義發聲。但顯然的。不過，潘孟安當上屏東縣長後，就忘了過去堅持的價值，面對本質相同的抗爭，顯得冷漠傲慢，擺明就是換了位置，就換了腦袋。

網友說：「我認為議員很了不起，我也好奇為什麼她能當選？這似乎也代表著屏東人的覺醒！鼓勵議員出來選縣長！」、「我喜歡她」、「子哲，請代我表達我對她的敬意。另外幫我問一下羅騰園的匯款帳號。謝謝你。」

(中時電子報)

文章來源：黃子哲臉書

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