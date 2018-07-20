新育兒津貼、托育補助8.1上路 至少8縣市加碼需訂落日機制

2018年07月20日 21:43 中時 張理國

政院規畫的「擴大育兒津貼」及「托育補助」雙軌解決少子化方案8月1日即將上路。政務委員林萬億晚間表示，政院本周已與各縣市完成溝通，下周將向賴揆報告後對外公布。目前包括台北、新北市、台中市、桃園市、彰化縣、嘉義市、金門、馬祖等縣市，只要曾經加碼超過中央補助標準者，都要訂定落日機制，與中央達成全國一致標準。

政院推出雙軌方案解決少子問題，其中一軌是「建置準公共化教保服務機制」共分為0-2歲、2-5歲兩階段的托育補助，其中8月要上路的是0-2歲的部分，提供一般家庭6000元「托育補助」。

另一軌是「擴大育兒津貼」，共分為0-2歲、2-4歲兩階段發放育兒津貼，其中8月要上路的是符合資格的一般家庭可領2500元「育兒津貼」。

本報日前報導雙北、台中、桃園因超額加碼，需配合落日。林萬億證實，政院經與各縣市了解，部分縣市「托育補助」超過中央訂的全國一致標準、部分縣市「育兒津貼」超過全國標準，還有縣市另有加碼補助項目，目前所知，至少有台北、新北市、台中市、桃園市、彰化縣、嘉義市、金門、馬祖等縣市與中央標準不同，有必要訂定落日機制，以便與中央的規劃銜接。

對於桃園市長鄭文燦表示，原則上現有福利會持續到2021年1月1日，另提出擴大托育支持方案後，才有可能落日。林萬億表示，在2021年之前，桃園並不是維持不變，而是3年內要逐年調整到與全國一致標準。至於桃園未承諾一定落日，林萬億說「那是他們的規畫」。

為了確保各縣市自行加碼的津貼及補助都能落日，林萬億說，政院也將推出規模機制，要求各縣市訂出落日期程，但不同縣市有不同補助，落日期程也會不同。

(中時 )