和信醫院院長：做到這2件事 台灣癌症機率可下降50％

2018年07月20日 21:43 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

「28年前為國人治癌回台，如今我快80歲了，退休前的心願是全面推動防癌。只要全面禁菸、做好空污防治，台灣的癌症一定可大降30％～50％。」和信治癌中心醫院院長黃達夫以堅定語氣與手勢，傳達他無比的信心與信念。

1990年，黃達夫以美國癌症治療中心理念，自美返台成立和信治癌中心醫院，以創新模式震驚台灣醫療院所。現在，他大聲疾呼預防癌症發生，輔以早期診斷與正確治療，降低台灣癌症發生率與死亡率。

從治癌到防癌看似峰峰相連，卻是千山萬水，醫療院所的核心理念是治療，黃達夫是治癌中心醫院院長，他為何跨越醫界萬重山提出防癌？

《老師發起禁菸運動，美國癌症急降近三成》

「老師影響我很大!」1976年他在美國杜克大學醫院任職時，黃達夫的老師R. Wayne Rundles時任美國癌症醫學會會長，面對癌友，他提出每周禁菸一天，定訂每周四定為禁菸日。黃達夫以生動表情訴說這個往事，「當時我參加了周四禁菸日的運動，沒想到這小小的要求，引起各界極大迴響，」如蝴蝶效應般，戒菸運動在美各界起雲湧，甚至影響到電影界少見吸菸影像，可見其影深植美國人心。」

14年後， 禁菸運動宣言奏效，自1990年開始，美國癌症死亡率跟發生率急遽下降，癌症減少率近三成。黃達夫說，這件事情深植心中，如同小小幼苗在他心中生根、發芽、成長，想效法老師作法，成為他此生心願，促使他從美國回台的動機。

《美國能，台灣也能》

受李國鼎徵召回台的黃達夫，1990年成立了和信治癌中心醫院，很希望早點仿效老師推行禁菸運動，從源頭降低台灣癌症。但黃達夫說，「我需要多一點時間凝聚大家對我及和信的信任。」一晃眼20年個年頭，今年和信治癌中心醫院滿20歲，繳出了病患5年存活率75％，與全台醫學中心相較高出約25%，」和信專業癌症團隊做出了好成績，於是，黃達夫在回台28年後，實現他的心願與理念，提出從預防降低國人癌症發生率。

另一個原因，是數字令心急如焚。黃達夫指著統計圖表，美國自1976年禁菸運動後，效果從14年後開始顯現，1991年整體癌症死亡率戲劇性降低26%，超過237萬人免於死於癌症。

他以直腸癌為例，1980年至2015年美國發生率從62％下降到 37％；死亡率從28.％降一倍。

反觀，台灣發生率大腸癌發生率則從12％升至43％，死亡率也從7.4％攀升兩倍。而整體癌症發生率直線上升，而死亡率在高檔震盪。

圖片來源：和信治癌中心醫院

圖片來源：和信治癌中心醫院

《兩大致癌元兇：吸菸、空污》

「我相信只要做好禁菸及空污防治，國人癌症一定可減少三到五成」。他為連續36年國人死亡之首因開出藥方。

為什麼禁菸及空污防治，即可望降低近半癌症？

世界衛生組織轄下的國際癌症研究機構(IARC)報告指出，因菸草燃燒時產生之菸草煙霧含有超過 7000 種化學物質，包括 69 種致癌物質。吸煙可引起肺癌、口腔癌、咽喉癌、子宮頸癌、食道癌胰腺癌、膀胱癌、肝癌、腎癌、子宮頸癌及血癌等。

吸菸是影響是致癌範圍最廣的原因，科學研究證實去除「菸害」可降低至少30％的癌症發生率。美國前國家癌症協會中心主任Dr.Vinent DeVita 更說，「如果美國全國戒菸，癌症機率會減少50％。」

其次近年空氣汙染證明與癌症有很大的關係。黃達夫指出， 空氣中的PM 2.5是引起癌症的另一重要原因。因為它會經由呼吸道通過肺泡到全身的血液，癱瘓身體的免疫系統，而引發各種的癌症。

最積極研究空污的胸腔重症醫師蘇一峰指出， PM 2.5每增加10死亡率就會增加，疾病也會增加。他指出，對肺癌增加12％、缺血心臟病增加16％、心肺疾病增加一成，對所有死亡原因增加5％。

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載。

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(中時電子報)