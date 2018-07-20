小樂被扒衣險露「小紅豆」 邵雨薇不當「妹妹」

2018年07月20日 21:38 中時 洪秀瑛

邵雨薇摸小樂。（東森提供）

邵雨薇與林輝瑝深情對視。（東森提供）

邵雨薇、「小樂」吳思賢、陳大天、楊小黎、楊小黎、藍雅芸、許時豪、林輝瑝今出席台視、東森新劇《愛的3.14159》新戲首映，小樂穿上深V寬褲露出健壯肌肉，邵雨薇伸手扒胸，讓小樂差點露出「小紅豆」，引來一陣大笑。

片花中吳思賢跟林輝瑝在聯誼「機郊」活動搶人，甚至為邵雨薇爭風吃醋大打出手。邵雨薇還被爆料奪走林輝瑝螢幕初吻，林輝瑝立刻緊張的澄清「是親臉頰啦！親臉頰而已！」

林輝瑝當場被拱跟邵雨薇牽手對視，讓他緊張到臉整個漲紅。吳思賢也不甘示弱站出來出來搶人。先是用撩妹名句騙邵雨薇喊他老公，還一張上演安全之吻親她臉頰不肯離開，讓全場直呼「超級閃」。

《愛的3.14159》故事描述4名從小在育幼院成長的孩子，長大後到社會打拚、圓夢過程，邵雨薇在2008年以《我猜我猜我猜猜猜》節目中「新堀江之花」打出知名度，提到當初一人上台北打拚時，由於收入不穩定，住的房子什麼都沒有，冬天半夜冷到哭，還曾因繳不出房租，被房東超收電費，無可奈何躲在房間痛哭，演到這角色同樣的境遇，令她感觸良多。

戲中，她和吳思賢以「兄妹」相稱，但現實生活中，2人差2歲、女大男小，邵雨薇坦言叫「哥哥」很違和，還會念他「可以成熟一點嗎」？小樂轉頭說：「妳可以幼稚一點嗎」？邵雨薇坦言，不喜歡被人隨便叫「妹妹」，有喜歡的對象也不會和他兄妹相稱。

(中時 )