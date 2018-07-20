20歲女星在殯儀館躺冰櫃演大體 當場嚇到吃手手

2018年07月20日 21:45 中時 洪秀瑛

王淨在冰櫃中拍戲演大體。（公視提供）

公視教育主題戲劇《你的孩子不是你的孩子》播出後引發網路熱議，本週六（7/21）首播單元「茉莉的最後一天」中，王淨飾演乖巧安靜的資優生林茉莉，影片開始不久卻輕生離世，飾演母親的尹馨不能理解女兒為何而死，接受了還在測試階段的新科技，進入女兒的意識….。

20歲的王淨回想加場戲，是她第一次走進殯儀館躺冰櫃演大體，因為冰櫃裡空氣不好，「當下真的有一種被掐住喉嚨的感覺」。她說當時在殯儀館拍這場戲，一旁還有民眾在為亡者誦經，她要演出死亡後、「意識」仍存在，在冰櫃裡奮力掙扎要出來的狀態，讓她十分害怕、忐忑，因為冰櫃內空氣不好，拍完後整個人幾乎癱軟，好在第一時間導演陳慧翎馬上過來擁抱和安慰她。

劇中飾演「茉莉媽媽」的尹馨，第一次接到沒有自己名字的劇本，曾以《川流之島》奪下金鐘影后的她坦言這次挑戰大，就算休息時間也一直讀劇本。她說，最難的一場是最後用新科技看見女兒死因而崩潰的戲，「因為是很長的一段崩潰，一再地崩潰，有很多鏡位，我必須要一直hold（撐）住，在拍攝期間也不太與大家交談，因為我必須一直待在自己的台詞與情境裡」，尹馨笑說，可能是因為這樣，劇中的小孩真的覺得她是一個很可怕的女演員。

(中時 )