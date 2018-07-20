瓊斯盃》中華藍擊退印尼止敗 帕克卻氣炸了！

2018年07月20日 21:55 中時電子報 黃及人

中華藍執行教練帕克賽後發火了！(中華籃協提供)

儘管中華藍20日在瓊斯盃面對今年亞運主辦國印尼，終場78比68漂亮贏球，中止先前的2連敗，中華藍執行教練帕克賽後卻動怒了，「我很不開心此役球員表現，也不喜歡他們打球方式，拿出這種防守，根本算不上是國家隊強度！」

會讓帕克如此生氣的主因，來自中華藍全場出現21次失誤，比印尼還多1次，甚至三分球出手次數(30)比起兩分球(29)還多，「我們也出現太多犯規，造成對方不斷靠著切入製造罰球，我實在無法接受中華隊拿出這樣的表現。」

其實面對賽前只拿1勝5敗的印尼，帕克還刻意讓陳盈駿、周儀翔兩大主力輪休，沒想到印尼發揮超強韌性，一路緊咬比分不放，甚至打到最後7分鐘，還僅落後5分，幸好中華藍打出12比3攻勢終結比賽，也摘今年瓊斯盃第4勝(2敗)。

「我想今晚這種表現，不能只因1到2人沒打就可卸責，數據是不會說謊的，」帕克說，「你看看今晚的對手，我們根本不該出現三分球出手次數比兩分球還多，應該要製造多一點兩分球出手機會，末節只拿12分，更讓我無法接受。」

眼見帕克怒氣難消，20日攻下全隊最高13分的胡瓏貿，連忙也把責任攬到身上，「不只是我，我們大家表現都不及格，無論攻守兩端都出問題，也沒有好好壓迫對手，這場比賽我們應該可以贏更多分數的，也不該打得如此辛苦。」

貢獻12分、5籃板及3助攻的簡浩，也很同意胡瓏貿的看法，「我們從一開始就沒保持專注，首節就讓印尼攻下20分，第3節也讓他們拿到21分，或許我們太依賴三分外線了，對方畢竟內線高度不夠，我們應該要多突破才對。」

(中時電子報)