追憶香港才女林燕妮 散文盡露真性情

書展「年度主題：愛情文學」講座系列－「林燕妮香港七十年代愛情文化觀」。（圖片：香港貿發局提供）

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旺報
呂佳蓉

香港一代才女林燕妮用文字訴盡一生情感，她的人生充滿傳奇，書寫的散文與情史同樣引人入勝。今年香港書展以情之名，請來林燕妮生前摰友林若芬、甘國亮與陶傑，從彼此相處的二三事中，多角度還原最真實的林燕妮， 18日解構「林燕妮香港七十年代愛情文化觀」，同時為書展「年度主題：愛情文學」講座系列揭開序幕。

林燕妮在今年5月底離別人間，她是香港著名的專欄作家、電台主持、廣告業人物，一生多采多姿，其創作的散文與小說取材，都是來自其自身經歷，而她與好友林若芬相識，亦像小說情節，從讀者與作家關係，變成知己深交，相識逾35載，林若芬更陪伴這好友走完人生最後一程。

林若芬憶述，她倆相遇，源自林燕妮的一本長篇小說《緣》：「很喜歡小說裡中一句說話，再追看她的《痴》和《盟》。」其後她更寫信予林燕妮專欄，為見偶像一面，林若芬「四顧書展」，然後兩人一見如故，展開了「傳真機」情緣，用傳真機互吐心聲。

林若芬指，林燕妮是一個感情豐富的人，就算身體抱恙，仍為讀者堅持寫作到最後：「她在離世前一周精神狀況不錯，思路清晰，離世亦安詳。」她說，林燕妮人雖已去，但其文章仍然流傳，對讀者的愛情、工作、處世等方面具啟迪性。

作家陶傑則指出，林燕妮出身中產，香港真光女校畢業，其後赴美國柏克萊大學讀書，中英俱佳，有教養之餘又有性格，時代造就了林燕妮，個性率真、敢於發聲。陶傑說，林燕妮是一位出色的散文作家，從她的文字間已能感受其真性情，沒有半點矯情，用字淺白、坦率，一針見血，把心中說話寫出來：「她的文章不會過時，就算100年後亦具可讀性。」她說，林燕妮是獨特的，相信沒有後來者能取代。

林燕妮另一好友甘國亮，則用「四面夏娃」來形容她：性感、懂打扮、風情萬種、予人慵懶感，但工作投入，具商業頭腦。甘國亮於1971年加入TVB，當年林燕妮已是該電視台節目宣傳部的要員，在宣傳企劃上貢獻甚大。

甘國亮指，林燕妮是前衛大膽的女性，並具時裝觸覺，除穿比基尼當周刊封面女郎外，也以玩票形式當電視天氣女郎，天天穿著不同華衣亮相，示範最新時裝，開創先河。

(旺報 )

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