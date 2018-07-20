新浪創辦人姜豐年稱大陸國際化吸引台青西進

璞石資本集團董事長姜豐年(中)20日到北京為政大雄鷹隊打氣.(記者宋秉忠攝)

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政大男籃雄鷹隊(著白色球衣)20日在北京與北方工業大學校隊比賽.(記者宋秉忠攝)
政大與北方工業大學校隊賽後握手致意.(記者宋秉忠攝)

大陸各地陸續公布吸引台青創業就業的惠台措施，引發新一波台青西進潮。對此，新浪網創辦人、璞石資本集團董事長姜豐年２０日表示，大陸經濟繁榮、國際化程度高，機會也多，台青西進已經擋不住了。

姜豐年２００６年辭去新浪董事長後，不斷在大陸投資，包括餐廳、日式洗浴等，但這幾年他待在台灣的時間反而比較多；他笑說：人老了，要看健保，台灣的生活也較輕鬆，沒有壓力。

但要賺錢、拚前途，姜豐年覺得大陸機會比台灣多、升遷和待遇也比台灣好；這是因為大陸的國際化程度比台灣高，全球的人才都到大陸找機會，雖競爭激烈，但相對升遷和待遇都會比台灣好。

姜豐年友人的孩子到美國念書，都不回台灣，八、九成到大陸發展，剩下的去日本、新加坡和香港找機會。

但從自己在大陸創業的經驗中，姜豐年也給想去大陸發展的台青提個醒：大陸市場現在競爭激烈，在台灣的成功創業經驗想直接複製到大陸，那可不一定會成功。

姜豐年還提到，不只剛畢業的台青到大陸發展，現在連優秀的老師、醫生、工程師，可以說各個領域的人才都跑到大陸拚前途；在這種情況下，兩岸更應該多合作，不要搞對抗，雖然他個人能力有限，但也盡力支持兩岸的民間交流，特別是青年之間的交流。

談到兩岸青年交流，姜豐年當然不會忘了數十年如一日熱愛的籃球，雖然，他現在因為膝蓋問題而無法繼續打籃球，但他還是出錢出力鼓勵政大的學弟妹們打籃球。

原來因為女學生多，政大的體育表現一直在大專院校中居後，但姜豐年從他最愛的籃球入手，去年籌款成立政大雄鷹男籃，並各方拜託校長周行一和校友們支持。結果去年方才成軍的雄鷹隊，今年就在台灣大專籃球聯賽公開二級拿下了季軍，並且順利取得下學年度公開一級的參賽門票。

雄鷹隊還利用7月18日至 24日在北京舉行的《海峽兩岸體育交流運動會》，首度進行海外征戰；除了參加運動會之外，政大雄鷹也將與北京北控籃球隊的青年隊進行一場友誼賽，讓兩岸青年透過體育活動來加強彼此間的交流。

值得一提的，今年7月在新北市舉辦的 2018 海峽盃青年籃球邀請賽，在面對包括浙江廣廈、四川金強、北京北控等 CBA 青年隊的高大球員，政大雄鷹隊戰果輝煌，在十幾支參賽隊伍中獲得 B 組亞軍。

２０日下午，在與北方工業大學的比賽中，政大雄鷹隊以１０９比６３勝出，２１日上午將與大陸大學男籃第一勁旅北京大學對決。

(旺報 )

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