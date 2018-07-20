自助餐夾白帶魚驚見滿滿線蟲很正常？教授：是真的

2018年07月20日 22:11 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

白帶魚煎得金黃油亮，讓人食指大動，但在咬下那一口前，你可曾多留意魚身？最近就有民眾在自助餐夾了一塊白帶魚，準備大快朵頤前，翻面一看，赫見滿滿蜷曲的蟲子，詢問店家，老闆卻回說「有蟲是正常的」。照片貼上網路，嚇壞不少民眾，卻也有人表示白帶魚確實常見這種寄生蟲。

《吃下大量未煮熟線蟲 恐腸胃不適》

其實民眾在白帶魚身上看到的是「海獸胃線蟲」，根據衛福部食藥署網站公布的資料，水產魚類可能在養殖或生活過程中受到海獸胃線蟲的汙染，北歐、日本及拉丁美洲等喜愛食用生食水產品的地區，常見有患者感染此症。

宜蘭大學食品科學系特聘教授、水產食品科學博士陳輝煌表示，一般來說，線蟲煮熟就沒有什麼毒性，對人體沒有大礙，只是看起來比較恐怖；即使吃到少量的線蟲，也不會有太大影響，甚至就像一般含有蛋白質的蟲類被吃下肚。

但若是吃下大量未煮熟的線蟲，會出現一般寄生蟲感染的症狀。食藥署資料指出，蟲體會侵犯人類的胃壁或小腸壁，而引起腹痛、噁心、嘔吐、腹脹、腹瀉、糞便含血或黏液、輕微發燒；過敏反應常伴隨皮膚紅疹及發癢症狀，少有全身型過敏性反應。症狀通常在食用後48小時內出現，持續數天至數月。

如果不慎感染海獸胃線蟲症，通常也會自己痊癒，症狀大多在2～3週後可自行消失，少部分會持續數月或數年。如果內視鏡檢查發現蟲體或感染病灶，也可以用內視鏡將它清除或手術切除；但目前沒有證實較有效的除蟲藥物。

海獸胃線蟲若是煮熟吃下一般來說不會造成影響，但若吃下大量未煮熟的線蟲，就可能造成腸胃不適。圖片來源：擷取自CDC

《鮭魚、鯖魚、白帶魚較常見 內臟清除就看不見》

但是白帶魚身上出現海獸胃線蟲，真的是正常的嗎？

陳輝煌表示，洄游性的魚類像是鮭魚、鯖魚，因為需要到處覓食，經過水域比較廣，被寄生的機率相對提高；底棲性的魚類，如白帶魚或比目魚，會鑽進海底底部，待在沙子裡，接觸到寄生蟲的機會也相對較大。

但專家強調，並非所有水產品都會有線蟲，如果生長在乾淨的海域就不會有這樣的問題；此外，線蟲主要寄生在水產的腹部、腸胃道裡面，如果魚販或廠家比較細心，將內臟清除乾淨，消費者就不會看到或吃進滿滿的線蟲。

避免生食海產魚類，並少吃內臟，可以減少吃到海獸胃線蟲的機會。圖片來源：shutterstock

《不生食、不吃內臟 低溫冷凍可殺死蟲體》

綜合食藥署網站及專家建議，還是有一些方法可以減少吃到線蟲或遭線蟲寄生感染：

1. 食用前充分加熱煮熟是最好的預防方法，避免生食或食用未煮熟的海產魚類或生烏賊，生魚片也不宜多吃。

2. 盡量不吃漁產內臟，除了避免吃進寄生蟲，內臟也可能有重金屬汙染或化學藥品殘留，「少吃內臟為上策，」陳輝煌說。

3. 冷凍處理可以殺死蟲體，若要生食魚或烏賊等水產品，應先以-35°C以下低溫冷凍15小時以上，或-20°C冷凍7天以上，降低寄生蟲感染的風險。

4. 生食及熟食所使用的容器、刀具、砧板應分開，勿混合使用，避免二次污染。包括雙手、抹布、砧板和廚房器具，在接觸生鮮海產前、後也要用清水洗淨。

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(中時電子報)