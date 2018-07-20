驚！康熙新節目才被下架 《中國好聲音》本週播出突喊卡

《中國好聲音》本週延期播出。(取自微博)

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中時電子報

《中國好聲音》延期播出。(取自微博)

小S、蔡康永繼《康熙來了》後，睽違2年再合體主持網綜《真相吧！花花世界》，未料才播出2集就慘被下架，傳出背後原因與大陸廣電局關切有關。無獨有偶，原定今日晚間播出第2集的人氣選秀節目《中國新歌聲》，也在播出前夕發出道歉聲明，「由於後期製作和編排調整的原因，本週《中國好聲音》延期播出。」

由哈林庾澄慶、周杰倫、謝霆鋒與李健擔任評審的人氣選秀節目《中國好聲音》開播以來出師不利，先是首播就出包，驚傳放送事故，節目播到一半，突然只剩節目音效與觀眾笑聲，完全聽不見導師與選手對話，「好聲音」淪為「沒聲音」。

原定今日播出第二集內容，又臨陣喊卡，稱由於後期製作和編排調整原因，延期播出，也讓大陸網友直呼：「綜藝節目管控真的是越來越嚴格了。 」

早前《真相吧！花花萬物》慘遭下架，外傳與大陸廣電局近來對暑期網路節目的新規定「弘揚社會主義核心價值，引導青少年追求真善美、傳播先進科學文化知識、體現中華優秀傳統文化」有關。

據聯合報報導，《真相吧！花花萬物》製作人B2透露真實下架原因，表示因廣電總局暑期命令更嚴格，不只《花花萬物》被點到，其他節目也被點名重審，重審後就會上架。

(中時電子報)

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