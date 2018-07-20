普丁在吹噓？ 俄公布核動力巡航導彈生產線影片

2018年07月20日 22:36 中時電子報 盧伯華

俄國公布海燕核動力巡航導彈生產線影片

俄羅斯國防部近日發佈「海燕」核動力巡航導彈視頻，以及測試廠房內的影像，用以反駁外媒有關海燕巡核動力航導彈測試失敗的傳言。雖然西方媒體指稱俄國此型導彈「似乎還沒準備好」，但俄國克里姆林宮新聞秘書表示：「聽普丁的話，相信他」，這型航程無限、攜帶核彈頭的海燕核動力巡航導彈將穿越美國所有防空系統。

據《環球網》報導，核動力巡航導彈攜帶核彈頭，採用低空隱蔽突防，具有幾乎無限的射程和不可預知的飛行軌跡，具備躲避所有現役的和未來的導彈防禦和防空系統攔截的能力。俄總統普丁在3的國情咨文中已宣布，這是俄國最新研發多款無法攔截的無敵核武之一。

英國《每日電訊》與美國CNBC新聞網都曾引述消息人士的話說，去年11月至今年2月間，俄軍新型核動力導彈4次試驗均以墜毀收場，最長的飛行持續2分鐘、飛了22英里，最短的只有4秒共5英里(約合8公里)。消息人士說，這種導彈從21世紀初開始就一直在發展，但試射結果表明它「無法達到普丁吹噓的無限飛行」。俄羅斯隨即否認美國媒體的報導，克里姆林宮新聞秘書佩斯科夫只簡單地說：「聽俄總統普丁的話，相信他。」

海燕核動力巡航導彈生產線。（圖／環球軍事）

海燕核動力巡航導彈生產線。（圖／環球軍事）

報導說，儘管俄軍這種巡航導彈似乎還沒有準備好，但能穿透美國防禦系統的高超音速滑翔導彈將在2020年投入使用。美國戰略司令部司令海頓在國會的聽證會上也承認，美國目前無法防禦這種武器。

《環球網》指出，核動力巡航導彈除有核發動機之外，也配備核彈頭。其實美國早在1957年就開啟了「超音速低空導彈計劃」，目標是研製「冥王星」核動力巡航導彈，因使用核子動力火箭，射程至少在2萬公里以上。此外彈體巨大，重15噸，速度3馬赫，可攜帶12至16枚核彈頭。不論是否遭到攔截，對導彈飛經的國家與敵方領土所造成大量核污染是極為恐怖的。但也因為如此，美國最後在1964年放棄了計劃。

俄國媒體公布的畫面中的海燕核動力巡航導彈試射影像。（圖／美聯社）

據俄軍公布的資料，海燕核動力巡航導彈航程至少為2萬5千公里。這比射程最遠的洲際彈道導彈還要遠1萬公里。在俄羅斯公佈視頻的模擬圖像中，導彈將可從莫斯科附近發射，以超快速度實施複雜的大範圍機動飛行，繞過美方的多個防空攔截區域，到達並攻擊夏威夷地區的目標。

而海燕核動力巡航導彈如何克服核發動機不易啟動的問題？以及飛行時釋放大量核污染的問題？可靠性如何？如果不能解決這些問題，所謂核子動力巡航並沒有令人信服的實戰意義。

(中時電子報)