全運會前哨戰 桃5500選手市運會比拚

2018年07月20日 22:42 中時 蔡依珍

13區公所發揮創意進行進場表演，展現各區特色。(蔡依珍攝)

會旗進場，成全場矚目「嬌」點。(蔡依珍攝)

沈怡如代表運動員宣誓。(蔡依珍攝)

桃園市運動會20日起一連4天在市立田徑場、游泳池舉行，共有5500名選手同場較勁，桃園市體育會理事長葉政彥說，明年全運會在桃園，市運會就像前哨戰，希望所有選手都能發揮實力，有最好成績，市長鄭文燦則允諾做好選手培訓、場地及人員等各方面的準備，讓明年的全運會更加精彩。

桃園市運動會今舉行開幕典禮，由北科附工跆拳道隊及新興高中儀隊帶來序幕表演，市府各局處同仁組成啦啦隊賣力表演，13區公所發揮創意進行進場表演，展現各區特色，現場熱鬧非凡，展現出桃園熱情與活力。

鄭文燦說，今年桃園市運動會除了游泳與田徑等項目，也舉辦「牽手同心」、「雙龍取珠」及「大隊接力」等3項趣味競賽，總計約5500人參加，期勉大家都能在市運會奪得佳績，市府也會持續舉辦各項體育活動，讓桃園充滿活力、希望及團結，展現桃園身為運動城市的活力。

鄭文燦提到，運動可以帶來健康、微笑、自信及友誼，桃園升格後成立全國第二個體育局，也在推廣全民運動及競技比賽等方面獲得優異的成績，並設立10座國民運動中心、5大體育園區、25座天幕球場、6座棒壘球場、3座足球場，以及其他各式運動設施，讓全民運動成為市民生活的一部分，打造桃園成為一個喜歡運動、熱愛運動的健康城市。

體育局長夏金興說，今年市運會聖火火炬手是由瑞原國中張庭豪及許芳綾兩位選手擔任，張庭豪在107年全中運男子組田徑400公尺及4x400公尺接力拿下金牌，許芳綾在女子組田徑標槍擲出冠軍，在107年全大運拿下撐竿跳高第一名的沈怡如則代表運動員宣誓，她同時在5月泰國田徑公開賽成功達標亞運4公尺05成績拿下銅牌，夏金興讚三位選手都是桃園之光，期待未來有更多的好手代表桃園、代表台灣爭取榮耀。

(中時 )