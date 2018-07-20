當議員更自由 蔣月惠上節目說不會選縣長

屏東縣議員蔣月惠20日晚上參加中天新聞《新聞深喉嚨》節目，表示不會選縣長，還是當議員比較自由。（潘建志攝）

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屏東縣議員蔣月惠20日晚上參加中天新聞《新聞深喉嚨》節目，和屏東縣政府發言人黃建嘉針對屏東市公勇路拆遷案、屏東市翔奕皮革廠關廠等問題，當面唇槍舌戰。主持人也問蔣月惠「有沒有考慮出來選縣長？」她回答，縣長要做的事太複雜，還是當議員比較自由。

翔奕皮革廠長年製造臭味，讓附近居民忍無可忍，蔣月惠2年多前接獲陳情後，幾乎1年365天天天到廠站崗，終於讓翔奕關廠。主持人詢問黃建嘉，民進黨已經在屏東執政21年，為何要到蔣議員天天站崗後才能關場？

黃建嘉表示，這是縣府行政部門和蔣議員一起合作，才順利讓其關廠，另外台糖養豬廠也是個成功的案例。來賓則質疑若不是蔣月惠給縣府壓力，有可能會關廠嗎？如果沒有她是不是今天翔奕仍繼續運作？蔣月惠則幫黃建嘉緩頰，她說就事論事，翔奕和台糖養豬縣府的確有幫到忙。

主持人接著問蔣月惠，如今一夕爆紅，會不會想要出來選縣長？蔣月惠笑說，他才沒這麼傻，縣長選不上不是議員也沒了嗎？縣長要分配太多資源了，其間有太多複雜的利益糾葛，她沒有辦法勝任，還是當議員比較自由。

來賓也幫腔，蔣的個性就是見到弱勢就想拔刀相助的人，當縣長分配資源和利益不是她的個性，蔣月惠聽到後也點頭稱是。

(中時 )

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